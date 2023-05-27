Таиланд готовится к сезонной волне денге

Минздрав Таиланда открыл экстренный операционный центр (EOC) по противодействию лихорадке денге на фоне начавшегося сезона этой болезни. Переносимой комарами лихорадкой ежегодно заражаются десятки тысяч жителей и гостей Таиланда, смертность от нее не превышает 0,1%, однако заразившегося человека зачастую ждет очень тяжелая «простуда», а ни специфического лечения, ни массово доступной вакцины по-прежнему нет.

Новости Пхукета

27 Мая 2023, 11:17 AM

Предупреждение Минздрава Таиланда о денге от 18 января 2023 года. Иллюстрация: Ministry of Public Health of Thailand (перевод «Новостей Пхукета»)

Как заявил 26 мая глава Департамента по контролю за заболеваниями (DDC) Тхарет Красайравивонг, за пять месяцев 2023 года в Таиланде было диагностировано порядка 15,4 тыс. случаев денге и 13 смертей. Это в пять с половиной раз выше показателя 2022 года, говорится в последнем отчете DDC.

DDC об этом не говорит, но приведенные выше цифры – это показатель «спокойного сезона». Активное размножение переносящих денге комаров как раз начинается с приходом майских дождей, а угроза лихорадки напрямую связана с числом ее разносчиков. От человека к человеку болезнь не передается, для распространения вирусу нужен комар.

Статистика вызывает озабоченность в DDC, в связи с чем и было принято решение о том, что нужен оперативный штаб, который будет принимать сообщения с мест и координировать работу по сдерживанию вируса. К работе будут привлечены, в частности, 1 млн медиков-волонтеров в сельских районах страны.

Что такое денге и как защитить себя

Лихорадка денге – вирусная инфекция, передаваемая комарами вида Aedes aegypti (и, в меньшей степени, Aedes Albopictus). Cимптомы варьируются от легкой температуры до сильного жара с головной болью, болью в области глаз, мышечной и суставной болью, а также сыпью. Именно сыпь – главный визуальный маркер денге.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) говорит, что денге следует предполагать в случаях, когда высокая температура (40°C) сопровождается двумя из следующих симптомов: сильная головная боль, боль в области за глазами, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота, увеличение лимфатических узлов или сыпь.

Также существует тяжелая форма лихорадки денге, так называемая геморрагическая лихорадка, которая может закончиться летальным исходом. Ее характерные признаки – боли в области живота, рвота и кровотечения. В целом наиболее опасна денге для детей, лиц старшего возраста и людей с ослабленным здоровьем.

Специальных лекарств от денге нет, но раннее клиническое диагностирование и профессиональная медпомощь позволяют спасти пациента даже при тяжелом течении болезни. Ключевая задача медиков – не допустить осложнений и не позволить вирусу создать условиях для того, чтобы человека убило что-то еще.

По состоянию на 2023 год в мире есть одна вакцина против денге – препарат Dengvaxia (CYD-TDV), который много лет разрабатывала Sanofi Pasteur. Прививка одобрена Минздравом Таиланда, но пока делается лишь на коммерческой основе. Как и в случае с вакцинами от COVID-19, укол не дает гарантии, что человек не заразится, но значительно снижает риск развития тяжелой денге (от нее вакцина защищает на 90%).

Зато всем жителям Таиланда доступно базовое средство защиты от заражения – не давать переносящим вирус комарам кусать себя, то есть своевременно уничтожать личинки насекомых, чтобы не допускать резкого роста их популяции.

Комары размножаются в местах со стоячей водой. Лучше всего – своевременно от этой воды избавляться. Если же это невозможно, то необходимо регулярно опорожнять такие емкости и обрабатывать соответствующими средствами, которые можно купить практически в любом магазине.

Также полезно применять репелленты, закрывать окна и двери москитными сетками, использовать другие средства против насекомых. Но самое главное, в случае появления подозрительной простуды – не стесняться сходить в больницу и сдать анализы, которые делаются за час.

Эндемичный коронавирус

Та же рекомендация о повышенной бдительности применима и к COVID-19, новой вспышки которого вирусологи ждут в июне-августе на фоне начавшегося учебного года в тайских школах и способствующей заболеванию погоды.

Медики напоминают, что сейчас самое время сделать бустер (ревакцинироваться), чтобы при заражении коронавирус протекал не тяжелей, чем обычный грипп. Собственно, в этом и состоит подход к COVID-19 как к эндемичной болезни, о которой нужно помнить, но которая не должна вызывать паники и радикальных мер со стороны властей.

При заболевании простудой рекомендуется сделать экспресс-тест на COVID-19 и показаться врачу. И разумеется, не ходить больным на работу и не посещать места массового скопления людей, чтобы не распространять коронавирус. Тайские медики об этом не говорят, но каждое новое заболевание дает вирусу шанс на новую мутацию, которая может оказаться куда опасней всех нынешних разновидностей «Омикрона».