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Таиланд готовится к четырехдневным выходным

С пятницы по понедельник включительно государственные учреждения и многие частные компании будут закрыты. Иммиграционный офис, Департамент наземного транспорта, окружные управы и другие организации возобновят работу только 31 июля.

Новости Пхукета

25 Июля 2018 11:33:49

Фото: The Phuket News
Фото: The Phuket News

На 27 июля в этом году выпал буддистский праздник Асанха Буча. В этот день Будда прочел свою первую проповедь и основал буддистскую Сангху (общину), после того как один из его последователей стал монахом. Именно тогда сформировалось понятие трех драгоценностей буддизма, которыми являются Будда, Дхамма (учение) и Сангха (община монахов).

За праздником Асанха Буча следует начало буддистского поста, известного как Ватса. Первый день поста (28 июля в этом году) также является большим праздником и носит название Кхао-Панса. Оба праздника входят в число дней, когда в Таиланде официально запрещена продажа алкоголя.

Также 28 июля Таиланд отмечает день рождения Его Величества Короля Рамы X. Этот праздник является важнейшим событием в жизни всей страны. В честь дня рождения Короля тайцы проводят многочисленные мероприятия благотворительного и религиозного характера, а на сам день запланирована церемония вручения подношений монахам (7:00 утра) и церемония зажжения свечей (19:00).

Поскольку сразу два праздника в этом году выпали на субботу, правительство Таиланда приняло решение сделать нерабочим днем и ближайший понедельник (30 июля). При этом запрет на продажу алкоголя ни на этот день, ни на воскресенье (29 июля) не распространяется

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