Таиланд готовит стратегию по развитию туризма из стран исламского мира

Департамент туризма готовит общенациональную стратегию развития мусульманского туризма в расчете на потенциальных гостей из стран Ближнего Востока. В среду, 15 марта, совещание по этому вопросу прошло на Пхукете, на встречу для обмена мнениями и идеями пригласили представителей местной власти и бизнеса. Аналогичные дискуссии должны также быть организованы в Бангкоке, Чианг-Мае и Паттайе.

Новости Пхукета

16 Марта 2023, 10:24 AM

Совещание по развитию мусульманского туризма прошло на Пхукете. Фото: PR Phuket

Выступая на пхукетском мероприятии, руководитель Управления развития туризма Атхык Прасенмун пояснил, что возглавляемая им структура намерена разработать и начать применять на практике комплексный «план развития туристических достопримечательностей для удовлетворения подтребностей высококачественных туристов» из стран Ближнего Востока для «оживления мусульманского стиля туризма в Таиланде».

«План развития должен стать моделью по приему туристов с Ближнего Востока в рамках концепции мусульманского туризма, нового вида туризма для страны», – заявил господин Прасенмун.

«Чтобы добиться большей эффективности, необходимо нужно учитывать интересы целевой группы клиентов, чтобы эффективно удовлетворять потребности каждой группы туристов», – добавил представитель Минтуризма.

Господин Прасенмун указал, что согласно рейтингу MasterCard за 2022 год, Таиланд замыкает пятерку самых популярных направлений у мусульманских туристов среди стран, не входящих в Организацию исламского сотрудничества (OIC). Само Королевство имеет в этой организации статус наблюдателя.

«Рынок мусульманского туризма – как внутреннего тайского, так и зарубежного – является рынком с быстро растущим потенциалом и высоким потенциалом трат. Он уже спал целевым рынком для многих стран мира, заинтересованных в много тратящих туристах. Благодаря этому, важность мусульманского рынка еще более интересной», – отметил господин Прасенмун.

В публикации PR Phuket ничего не говорится о конкретных предложениях Минтуризма, местных властей и бизнеса по развитию специализированных туристических продуктов для мусульманской аудитории, хотя цель встречи была заявлена именно как обмен идеями. Также в тексте отсутствуют какие-либо цифры, будь то показатели турпотока или выручки от туристических прибытий из стран исламского мира.