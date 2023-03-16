Carnival Magic
Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Таиланд готовит стратегию по развитию туризма из стран исламского мира

Департамент туризма готовит общенациональную стратегию развития мусульманского туризма в расчете на потенциальных гостей из стран Ближнего Востока. В среду, 15 марта, совещание по этому вопросу прошло на Пхукете, на встречу для обмена мнениями и идеями пригласили представителей местной власти и бизнеса. Аналогичные дискуссии должны также быть организованы в Бангкоке, Чианг-Мае и Паттайе.

Новости Пхукета

16 Марта 2023, 10:24 AM
Совещание по развитию мусульманского туризма прошло на Пхукете. Фото: PR Phuket

Совещание по развитию мусульманского туризма прошло на Пхукете. Фото: PR Phuket

Выступая на пхукетском мероприятии, руководитель Управления развития туризма Атхык Прасенмун пояснил, что возглавляемая им структура намерена разработать и начать применять на практике комплексный «план развития туристических достопримечательностей для удовлетворения подтребностей высококачественных туристов» из стран Ближнего Востока для «оживления мусульманского стиля туризма в Таиланде».

«План развития должен стать моделью по приему туристов с Ближнего Востока в рамках концепции мусульманского туризма, нового вида туризма для страны», – заявил господин Прасенмун.

«Чтобы добиться большей эффективности, необходимо нужно учитывать интересы целевой группы клиентов, чтобы эффективно удовлетворять потребности каждой группы туристов», – добавил представитель Минтуризма.

Господин Прасенмун указал, что согласно рейтингу MasterCard за 2022 год, Таиланд замыкает пятерку самых популярных направлений у мусульманских туристов среди стран, не входящих в Организацию исламского сотрудничества (OIC). Само Королевство имеет в этой организации статус наблюдателя.

«Рынок мусульманского туризма – как внутреннего тайского, так и зарубежного – является рынком с быстро растущим потенциалом и высоким потенциалом трат. Он уже спал целевым рынком для многих стран мира, заинтересованных в много тратящих туристах. Благодаря этому, важность мусульманского рынка еще более интересной», – отметил господин Прасенмун.

В публикации PR Phuket ничего не говорится о конкретных предложениях Минтуризма, местных властей и бизнеса по развитию специализированных туристических продуктов для мусульманской аудитории, хотя цель встречи была заявлена именно как обмен идеями. Также в тексте отсутствуют какие-либо цифры, будь то показатели турпотока или выручки от туристических прибытий из стран исламского мира.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Китайские авиакомпании наращивают рейсы на Пхукет
Проект 10-летних виз LTR продолжает буксовать
Количество рейсов на Пхукет из-за рубежа продолжит расти в марте
Конгсак Купхонгсакорн возглавил Торговую палату Пхукета
Зарубежные прибытия в Таиланд превысили 2 млн в январе
От рынка краткосрочной аренды авто ожидают роста на 33,5%
Тайский автопром открыл год ростом производства и экспорта машин
Пхукет изложил министру туризма перечень «фундаментальных проблем»
Вводимый с 1 июня туристический сбор будет включать страховку
Дизель в Таиланде подешевеет еще на 0,5 бата со следующей недели
Кабмин Таиланда одобрил туристический сбор с въезжающих в страну иностранцев
Малые отели и гестхаусы Таиланда превысили докризисные показатели
Таиланд повысил прогноз по турпотоку из Индии
Дефицит рабочих рук на Пхукете становится менее острым
Казахстан вышел на третье место по прибытиям на Пхукет

 

Thai Residential
The Pavilions Phuket

 