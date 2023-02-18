Таиланд готовит новый закон по борьбе с киберпреступлениями

Новый законопроект о борьбе с киберпреступлениями разрабатывается в Таиланде, и соответствующая работа уже близится к завершению – на этой неделе проект одобрил кабинет министров, а до этого зеленый свет дал Госсовет. Основными нововведениями станут более широкие возможности банков по блокировкам, запуск оперативного обмена информации между финансовым бизнесом и правоохранительными органами, а также суровые наказания для тех, кто содействует мошенникам, предоставляя им банковские счета, электронные кошельки, телефонные сим-карты на свое имя.

Новости Пхукета

18 Февраля 2023, 09:49 AM

Сотрудники полиции в первый день работы центра по приему жалоб на онлайн-преступления в 2022 году. Фото: Pattarapong Chatpattarasill / Bangkok Post (архив)

О новом законопроете, посвященном борьбе с киберпреступностью, рассказала заместитель официального представителя правительства Ратчада Тханадирек. Особое внимание она обратила на уголовное наказание для тех, кто помогает мошенникам с картами, кошельками и счетами.

Разбатывваемый законопроект предполагает до трех лет тюрьмы и/или до 300 тыс. бат за открытие банковских счетов или регистрацию телефонных сим-карт в интересах третьих лиц, занимающихся мошеннической деятельностью, сообщает государственное новостное агентство NNT.

Как и во многих странах, тайские скаммеры зачастую обращаются к малообеспеченным лицам, предлагая им вознаграждение за открытый на свое имя банковский счет или кошелек. Затем через эти подставные аккаунты перекачиваются деньги жертв в рамках мошеннических схем.

Отдельное наказание предусмотрено за рекламу возможностей заработать на открытии подобных счетов и предоставлении сим-карт на свое имя (а также за любую поддержку таких действий). Новый законопроект предусматривает за это от двух до пяти лет тюрьмы и/или от 200 до 500 тыс. бат штрафа.

Таким образом возможность заработать на открытии левых счетов будет грозить потенциальному помощнику скаммеров как минимум серьезными штрафами, значительно превышающими потенциальный доход от содействия мошенникам. В правительстве считают, что это должно удерживать людей от подобных действий.

Как добавляет Bangkok Post, законопроект предусматривает и другие меры по борьбе с киберпреступностью. В частности, он дает правовую основу для оперативного обмена информацией между финансовыми организациями, телекоммуникационными операторами и государственными ведомствами при наличии подозрений на мошеннические действия.

Непосредственную схему получения информации от бизнеса еще только предстоит утвердить профильным государственным агентствам, в числе которых Bangkok Post называет Королевскую полицию Таиланда, Департамент специальных расследований, Агентство по борьбе с отмыванием денег, Министерство цифровой экономики и общества, а также Центробанк.

Кроме того, финансовые организации и другие бизнес-структуры получат возможность принимать самостоятельные меры при наличии подозрений на связанные с мошенничеством транзакции. В этом случае банк сможет по собственной инициативе заблокировать сомнительный перевод, а также уведомить государственные ведомства о своих подозрениях.

При этом при получении жалобы от предполагаемой жертвы мошенничества банк будет обязан временно заблокировать транзакцию и проконсультировать потерпевшего о дальнейших действиях. В частности, его проинформируют о необходимости в течение 72 часов обратиться в правоохранительные органы с официальным заявлением, а также уведомить финансовую организацию или бизнес на другом конце перевода.

Ни Bangkok Post, ни NNT не говорят о криптовалюте и P2P-переводах в контексте нового законопроекта. Однако он, очевидно, должен расширить возможности финансовых организаций по блокировкам при сомнительных переводах, в том числе, связанных с продажей крипты.

Блокировки происходят и сейчас, но по запросу из правоохранительных органов (во всяком случае в рассказах в соцсетях речь идет о том, что банк замораживает счет, а при обращении клиент узнает, что это связано с уже открытым делом о мошенничестве).

После принятия нового закона финансовая организация сможет блокировать как минимум конкретные транзакции по собственной инициативе при наличии подозрений, то есть до открытия дела правоохранительными органами.

NNT отмечает, что по состоянию на середину февраля Королевская полиция Таиланда вела более 200 тыс. активных дел о киберпреступлениях.





