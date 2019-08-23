Таиланд еще сильнее понизил прогноз по зарубежному турпотоку в 2019 году

Министерство туризма Таиланда второй раз за два месяца пересмотрело прогноз по ожидаемому турпотоку из-за рубежа в этом году. На фоне «глобальных сложностей» прогноз был снижен до 39-39,8 млн прибытий, тогда как еще в июле ожидалось 40,2 млн, а в начале года – 41,3 млн.

Новости Пхукета

23 Августа 2019, 10:28 AM

Самым позитивным туристическим рынком для Таиланда остается индийский. Фото: Chanat Katanyu / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, новый министр туризма Пхипхат Ратчакитпракарн выразил уверенность в том, что показатель в 39-39,8 млн прибытий является достижимым. При этом пока что Королевство выполнило план лишь на 50% – за первое полугодие было принято 19,7 млн иностранных туристов (рост на 1,4% год к году).

Официальная статистика Иммиграционного бюро за семь месяцев еще не опубликована. Тайский Центр сбора туристической информации оценивает турпоток за январь-июль в 23,1 млн человек (рост на 1,94% год к году).

Последней инициативой Министерства туризма, направленной на увеличение турпотока, стало продление срока бесплатного оформления виз по прибытию для туристов из Китая, Индии и ряда других стран.

В Туристическом управлении Таиланда (ТАТ) надеются, что на фоне этого шага турпоток во втором полугодии составит 20 млн человек. Также глава ТАТ позитивно оценивает и перспективы достижения целевого показателя по выручке от туризма, который заявлен на уровне на 3,38 трлн бат (рост на 9,5%) год к году.

Кроме того, в ТАТ ожидают, что турпоток из Китая, являющегося самым массовым туристическим рынком, будет выше прошлогоднего и составит 11 млн человек против 10,5 млн годом ранее (рост на 4,76%).

Отметим, что предложение разрешить туристам из Индии и Китая посещать Таиланд без виз, было отвергнуто кабинетом министров.