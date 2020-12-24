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Таиланд движется к легализации абортов

Тайский парламент одобрил в первом чтении законопроект о легализации абортов, предложенный кабинетом министров.

Новости Пхукета

24 Декабря 2020, 12:14 PM
Фото: Bangkok Post

Фото: Bangkok Post

Законопроект предполагает легализацию абортов при сроке беременности до 12 недель, пишет Bangkok Post. Если закон примут, женщина сможет прерывать беременность по своему желанию, а не только в случае, если зачатие произошло в результате изнасилования, роды угрожают жизни роженицы или ребенок должен родиться с неисправимыми врожденными дефектами. Проводить аборт должен квалифицированный врач.

Текущее законодательство запрещает женщинам самостоятельно прерывать беременность или обращаться к кому-либо за проведением процедуры. Установленное законом наказание – до трех лет тюрьмы и/или до 60 тыс. бат штрафа.

Если новый закон будет принят, то соответствующее наказание будет распространяться только на аборты при сроке беременности от 12 недель и больше.

Газета Bangkok Post называет законопроект о легализации абортов «историческим». При этом правозащитная организация «Женщины помогают женщинам» выступает за еще более радикальную либерализацию. В организации предлагают расширить максимальный срок легального аборта до 24 недель, а также полностью декриминализировать прерывание беременности, убрав из Уголовного кодекса статью 301.

 

 

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