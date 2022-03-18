Таиланд думает об отмене ПЦР-тестов перед въездом в страну

Власти Таиланда планируют продолжать смягчение условий въезда в Королевства из-за рубежа в рамках движения к объявлению коронавируса эндемичным заболеванием. Сейчас на очереди – отмена требования о сдаче ПЦР-теста в течение 72 часов до вылета в страну по программе Test & Go.

Новости Пхукета

18 Марта 2022, 01:00 PM

Аэропорт Suvarnabhumi. Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

Постоянный секретарь Минздрава доктор Киаттипхум Вонграджит заявил, что предложение об отмене ПЦР-тестов для туристов будет подано на рассмотрение Центром по администрированию ситуации в условиях COVID-19 в пятницу, 18 марта, пишет Bangkok Post.

«Согласно предлагаемым новым правилам въезда, путешественники, прибывающие по программе Test & Go, больше не должны будут показывать отрицательные результаты ПЦР-тестирования, полученные в течение 72 часов до вылета в Королевство», – заявил господин Вонграджит.

Как пояснил постоянный секретарь Минздрава, достаточно будет двух анализов уже после прибытия в Таиланд – ПЦР-теста по прилету и самостоятельного экспресс-теста на антитела на пятый день. Также господин Вонграджит добавил, что предлагается снизить обязательный размер медицинской страховки на случай COVID-19 до 10 тыс. бат.

18 марта CCSA должен получить от Минздрава «детализированный» план постепенного перехода к объявлению коронавирусной инфекции эндемичной. Предполагается четыре основных шага с постепенными изменениями мер эпидемиологического контроля, тактики охраны здоровья, а также «социальных и юридических» мер. Все они будут подстраиваться под меняющуюся ситуацию.

В частности, в качестве правовой базы действий властей Декрет о чрезвычайной ситуации будет заменен обычными положениями Закона об эпидемиологии «для подготовки к постпандемийному обществу». Хотя, возможно, правительству придется подождать того момента, когда уровень угрозы понизит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), отметил доктор Вонграджит.

Четырехступенчатый план Минздрава, одобренный Национальным комитетом по эпидемиологии, нацелен на полное открытие страны после объявления коронавирусной инфекции эндемичным заболеванием. Решение активизировать смягчение было принято на фоне аналогичных действий соседних стран, которые стремятся таким образом привлечь зарубежных туристов.

Доктор Вонграджит предупредил, что реализация плана должна проходить постепенно и с оглядкой на эпидемиологическую ситуацию, в частности, появление новых штаммов коронавируса, которые в теории могут представлять серьезную угрозу. Первый этап перехода, получивший название «Борьба», должен быть реализован с нынешнего момента по начало апреля и нацелен на выравнивание кривой заболеваемости.

Именно на этой фазе должны произойти анонсированные выше изменения в системе Test & Go – отказ от тестов до прилета с сохранением двух тестов (ПЦР и АТК) после прилета, а также сохранение обязательного десятидневного карантина для непривитых туристов. Одно из обязательных требований – сохранение уровня выявляемых инфекций у туристов из-за рубежа на уровне не выше 3% от всех иностранных прибытий.

Вторая фаза носит название «Плато». Он должна реализовываться в апреле-мае и быть нацелена на стабилизацию уровню заражений. На этом этапе для вакцинированных туристов по-прежнему сохраняется требование о двух тестах после прилета (ПЦР по прибытию и АТК на пятый день), но карантин для не привитых сокращается до пяти дней. Число зараженных среди прибывающих должно быть в пределах 1-3%.

Третий этап под названием «Снижение» должен продлиться с конца мая до 30 июня. Его цель – снижение ежедневного числа заражений до уровня 1-2 тыс. На данной ступени вакцинированные туристы уже смогут въезжать в Таиланд без каких-либо требований к ним, не вакцинированные должны будут лишь сдавать экспресс-тест о прилету. Схема Test & Go будет отменена, но регистрация через Thailand Pass сохранится. Уровень заражений среди прибывающих из-за рубежа должен быть не выше 1%.

Название четвертой фазы – «Пост-пандемийная», начаться она должна с 1 июля, когда заболевание будет признано эндемичным. С этого момента страна откроется для всех желающих, независимо от того, прививались ли они или нет.

Председатель Торговой палаты Таиланда Санан Ангубонкун поддержал идею постепенного признания болезни эндемичной и призвал правительство к дальнейшему смягчению ограничений для оживления экономики.

«Таиланд должен ускорить процесс понижения уровня угрозы вируса до статуса эндемичного и ослабить эпидемиологические ограничения. Частный сектор готов обсуждать вопрос с властями и поддерживать усилия по более быстрому открытию страны», – заявил он.