Таиланд дал иностранным работникам больше свободы Редакция «Новостей Пхукета» получила подтверждение того, что вышедший в марте Экстренный декрет разрешил обладателям ворк-пермитов заниматься любыми видами легальной работы по всей стране. Таньялак Сакут 2 Сентября 2018 09:00:00 Каттия Пандет подтвердил корреспонденту The Phuket News то, что с 28 марта в стране действуют новые правила работы иностранцев, имеющих заветные синие книжки. Фото: Таньялак Сакут На то, что второй трудовой декрет (Emergency Decree on Non-Thais’ Working Management No.2, 2018) внес серьезные изменения в статус обладателей ворк-пермитов, впервые указали юристы компании Duensing Kippen, которые по просьбе The Phuket News и «Новостей Пхукета» проанализировали документ несколько месяцев назад. Резюме специалистов сводилось к тому, что по тексту декрета ворк-пермит отныне стал разрешением на работу в широком смысле, а не разрешением лишь выполнять конкретный список обязанностей в конкретном офисе конкретного работодателя. Редакция провела бесчисленные часы в попытках получить у местного офиса Управления трудоустройства комментарий о новом Экстренном декрете и последствиях для обладателей ворк-пермита. В итоге глава ведомства Каттия Пандет нашел время на беседу и подтвердил корреспонденту The Phuket News то, что с 28 марта в стране действуют новые правила работы иностранцев, имеющих заветные синие книжки. «Этот закон был подписан 27 марта и вступил в силу 28 марта... Мы объявили об этом на своем сайте www.doe.go.th на тайском языке, объявление на английском пока не опубликовано», – заявил господин Пандет. Господин Пандет подтвердил, что все положения мартовского декрета вступили в силу, включая положение о том, что обладатель ворк-пермита теперь имеет право работать в любой сфере, в любой части страны и на любого работодателя. Единственное ограничение заключается в том, что выбранный вид трудовой деятельности не должен входить в список запрещенных для иностранцев. При этом закон не требует от иностранца, чтобы тот информировал Управление трудоустройства о смене места работы, вида работы или нанимателя. Однако это, по словам господина Пандета делать «следует», чтобы не возникало недопониманий. «Никакой закон этого больше не требует, но будет лучше, если люди будут регистрировать изменения [в нашем офисе]», – подчеркнул он. Как ранее указывали юристы Duensing Kippen, «статья 37 Экстренного декрета отменяет статьи 70, 71, 72 и 74 предыдущего Экстренного декрета, изданного в 2017 году». Это именно те статьи, в которых шла речь о том, где и как должен работать имеющий ворк-пермит иностранец. «Все верно. Эти статьи были отменены. Они больше не действуют», – подтвердил господин Пандет. Также он подтвердил и актуальность статьи 28 нового декрета, дающую право иностранцу заниматься любой работой, которая не входит в список зарезервированных для тайцев. «Иностранцы теперь могут работать в любом месте на территории страны без необходимости фиксировать эти изменения в ворк-пермите, но каждый работодатель в пермите должен быть указан», – заявил господин Пандет. «Если работник переводится в другой офис компании в иной части страны, работодателю следует уведомить пхукетский офис Управления трудоустройства», – продолжил он. «Информировать наш офис о месте работы иностранца и виде деятельности для внесения изменений в ворк-пермит – обязанность работодателя, но работнику нет необходимости строго придерживаться этого требования. Это нужно лишь для регистрации основного места работы и основного вида деятельности, для которой был нанят иностранец», – закончил чиновник. Стоит отметить, что текущая версия самих ворк-пермитов пока не приведена в соответствие с изменившимся законодательством. Пхукетский офис Управления трудоустройства продолжает выдавать старые книжки (с 28 марта по 30 июля на Пхукете было выдано или обновлено 16 тыс. пермитов), в которых содержится «примечание номер два» с предупреждением о серьезных штрафах, за работу «не в том месте и не по тому профилю». По словам господина Пандета, иностранцам не стоит обращать внимание на это. «Это старые ворк-пермиты, которые были напечатаны с учетом требований прошлогоднего Экстренного декрета. В новых книжках примечания номер два не будет», – заверил он. Господин Пандет подчеркнул, что некоторые старые требования по-прежнему остаются в силе. К примеру, при выполнении трудовых обязанностей иностранец все еще обязан иметь ворк-пермит при себе. Штраф за невыполнение этого требования – до 10 тыс. бат. «Королевская полиция Таиланда и иммиграционная полиция должны знать о новых правилах. Игнорировать их полицейским нельзя, поскольку официальные лица общенационального уровня в Банкгоке совершенно четко дали это понять после вступления закона в силу в марте. Они не могут делать вид, что якобы не знают, и штрафовать иностранец за нарушение требований старого закона [который был заменен новым Экстренным декретом]», – заверил глава пхукетского офиса Управления трудоустройства. Под конец беседы с корреспондентом The Phuket News господин Пандет анонсировал еще два готовящихся нововведений. Как заявил чиновник, сейчас Управление трудоустройства работает над переходом с бумажных ворк-пермитов на смарт-карты, а также над системой по онлайн-подаче заявлений на выдачу разрешений. «Мы хотим сделать эту часть нашей работы проще», – заявил господин Пандет. 