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Таиланд будет праздновать Сонгкран пять дней

Кабинет министров Таиланда утвердил расписание выходных дней в середине апреля 2018 года. В этом раз граждане страны будут отдыхать в Сонгкран на протяжении пяти дней.

Новости Пхукета

28 Февраля 2018 13:05:45

Фото: Helmi099 / Flickr
Фото: Helmi099 / Flickr

Официальными выходными в Сонгкран в этом году будут являться 12-16 апреля, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на заявление официального представителя правительства Атхиситха Чайнувати. По его словам, пятидневные каникулы в Сонгкран должны подстегнуть «экономическую активность и туризм».

Праздник Сонгкран, также известный под названием тайского Нового года, отмечается 13-15 апреля. Традиционно основные торжества приходятся на 13 апреля. Многие тайцы в канун Сонгкрана отправляются в родные провинции, чтобы провести выходные с родителями и родственниками.

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