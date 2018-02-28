Таиланд будет праздновать Сонгкран пять дней

Кабинет министров Таиланда утвердил расписание выходных дней в середине апреля 2018 года. В этом раз граждане страны будут отдыхать в Сонгкран на протяжении пяти дней.

28 Февраля 2018 13:05:45

Фото: Helmi099 / Flickr

Официальными выходными в Сонгкран в этом году будут являться 12-16 апреля, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на заявление официального представителя правительства Атхиситха Чайнувати. По его словам, пятидневные каникулы в Сонгкран должны подстегнуть «экономическую активность и туризм».

Праздник Сонгкран, также известный под названием тайского Нового года, отмечается 13-15 апреля. Традиционно основные торжества приходятся на 13 апреля. Многие тайцы в канун Сонгкрана отправляются в родные провинции, чтобы провести выходные с родителями и родственниками.