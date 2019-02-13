Таиланд будет отдыхать в Сонгкран пять дней

Кабинет министров Таиланда утвердил список выходных дней в Сонгкран. Нерабочими будут дни с пятницы (12 апреля) по вторник(16 апреля) включительно.

Новости Пхукета

13 Февраля 2019, 10:42 AM

Фото: Tetsushi Kimura / Flickr

Решение относительно выходных в Сонгкран озвучил вчера, 12 февраля, помощник официального представителя офиса премьер-министра полковник Атхит Чайянуват.

Всем государственным учреждениям, финансовым организациям и частным компаниям было рекомендовано внести соответствующие изменения в свои графики выходных дней.

Отметим, что по решению кабмина дополнительный выходной в Сонгкран добален только один. Речь идет о пятнице, 12 апреля. Остальные дни были бы нерабочими в любом случае, поскольку 13-14 число выпали на субботу и воскресенье, понедельник и вторник стали выходными «автоматическими».

На Пхукете празднование Сонгкрана также совпадает с ежегодным мотофестивалем Phuket Bike Week. Фестиваль 2019 года пройдет в два этапа – 12-14 апреля в Патонге и 19-20 апреля в Boat Lagoon. На мероприятии ожидается более 10 тыс. мотоциклов и более 50 тыс. участников из свыше 30 стран мира.