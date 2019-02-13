Таиланд будет отдыхать в Сонгкран пять дней

Решение относительно выходных в Сонгкран озвучил вчера, 12 февраля, помощник официального представителя офиса премьер-министра полковник Атхит Чайянуват.
Всем государственным учреждениям, финансовым организациям и частным компаниям было рекомендовано внести соответствующие изменения в свои графики выходных дней.
Отметим, что по решению кабмина дополнительный выходной в Сонгкран добален только один. Речь идет о пятнице, 12 апреля. Остальные дни были бы нерабочими в любом случае, поскольку 13-14 число выпали на субботу и воскресенье, понедельник и вторник стали выходными «автоматическими».
На Пхукете празднование Сонгкрана также совпадает с ежегодным мотофестивалем Phuket Bike Week. Фестиваль 2019 года пройдет в два этапа – 12-14 апреля в Патонге и 19-20 апреля в Boat Lagoon. На мероприятии ожидается более 10 тыс. мотоциклов и более 50 тыс. участников из свыше 30 стран мира.