Таиланд будет отдыхать в Новый год пять дней

Кабинет министров Таиланда добавил к новогодним праздникам дополнительный нерабочий день.

Новости Пхукета

30 Октября 2019, 09:52 AM

Фото: Ulli / The Phuket News

Понедельник, 30 декабря, будет в нынешнем году нерабочим днем. Соответствующее решение принял кабинет министров Таиланда на заседании 29 октября, сообщила пресс-секретарь тайского правительства Нарумон Пинйосинват.

Таким образом с учетом обычных выходных граждане Таиланда в новогодние праздники будут отдыхать пять дней подряд – с 28 декабря по 1 января включительно. При этом первая рабочая неделя 2020 года окажется двухдневной.





Отметим, что в данном случае частные компании вольны самостоятельно решать, предоставлять ли своим сотрудникам дополнительный выходной 30 декабря. Для всех государственных структур решение кабмина обязательно к исполнению.