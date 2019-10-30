Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Таиланд будет отдыхать в Новый год пять дней

Кабинет министров Таиланда добавил к новогодним праздникам дополнительный нерабочий день.

Новости Пхукета

30 Октября 2019, 09:52 AM
Фото: Ulli / The Phuket News

Фото: Ulli / The Phuket News

Понедельник, 30 декабря, будет в нынешнем году нерабочим днем. Соответствующее решение принял кабинет министров Таиланда на заседании 29 октября, сообщила пресс-секретарь тайского правительства Нарумон Пинйосинват.

Таким образом с учетом обычных выходных граждане Таиланда в новогодние праздники будут отдыхать пять дней подряд – с 28 декабря по 1 января включительно. При этом первая рабочая неделя 2020 года окажется двухдневной.

Отметим, что в данном случае частные компании вольны самостоятельно решать, предоставлять ли своим сотрудникам дополнительный выходной 30 декабря. Для всех государственных структур решение кабмина обязательно к исполнению.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Гражданин Германии задержан в Паттайе по делу о смерти соотечественницы
Итальянец задержан на Пхангане после обнаружения экстази в отправленной на его имя посылке
Король Таиланда лишил Чао Кхун Пхра Сининат титулов и званий
Процессию Королевских барж перенесли на 12 декабря
Смена сезонов в Таиланде официально произойдет в этот четверг
Четырехметровую кобру поймали в жилом поселке в Краби
В Таиланде арестовали россиянина, объявленного Россией в международный розыск
Медстраховка для получения пенсионной визы станет обязательной с 31 октября
Власти Таиланда потребовали от кафе с Wi-Fi хранить данные о трафике пользователей в течение 90 дней
Три студента погибли в ночном ДТП в Лампанге
Продажа алкоголя будет запрещена в Таиланде в воскресенье
Задержанному с сувенирными долларами россиянину предъявили обвинения по двум статьям
Автоцистерна со спиртом перевернулась и сгорела на трассе в Аюттхайе
Россиянин проломил крышу бара в Паттайе
Тягач с прицепом снес пешеходный мост в Сарабури

 

SKYPARK
Thai Residential
Ocean Marina Pattaya Boat Show
Melbourne Cup Brunch 2019
QSI International School Phuket

 