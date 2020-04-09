Таиланд автоматически продлил иностранцам визы до конца апреля

Иммиграционное бюро Таиланда объявило об автоматическом продлении разрешений на пребывание в стране (виз) всем иностранцам, у кого соответствующее разрешение было действительно по состоянию на 26 марта. Визы автоматически продлены на весь апрель.

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Сообщение об автоматическом продлении виз было опубликовано на сайте Иммиграционного бюро в среду, 8 апреля.

«Министерство внутренних дел с 7 апреля предоставляет всем находящимся в Таиланде иностранцам автоматическое продление ВСЕХ типов виз, включая визы по прибытию, P.30, PP.14, PP.30 и PP.90, которые не истекли до 26 марта 2020 года», – говорится в сообщении Иммиграционного бюро.

«Вы сможете находиться в Таиланде до 30 апреля без необходимости подачи заявлений на продление разрешенного срока пребывания», – добавляет ведомство.

Как подчеркивает Иммиграционное бюро, визы продлеваются автоматически, необходимость посещения офисов бюро отсутствует. Штрафы за оверстэй в размере 500 бат в день также отменяются.

Кроме того, в течение всего апреля можно не подавать так называемый 90-дневный отчет (отчет о нахождении в Таиланде в течение 90 дней, который должны подавать все иностранцы на долгосрочных визах).

Также визовые каникулы распространяются на граждан соседних стран, находящихся в Таиланде на основании документа, известного как Border Pass. Однако им после открытия границ необходимо выехать в свои страны в течение 7 дней.

Также Иммиграционное бюро Таиланда просит иностранцев следить за новостями, касающимися изменений в миграционных правилах.