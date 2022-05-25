Таиланд анонсировал отмену масок с середины июня

Министерство здравоохранения Таиланда анонсировало отмену обязательного ношения масок в общественных местах с середины июня. Новость озвучил постоянный секретарь Минздрава Киаттипхум Вонграджит во ходе выступления в Сураттхани 24 мая.

Новости Пхукета

25 Мая 2022, 12:42 PM

Жители и гости Бангкока на Khao San Rd. в Сонгкран. Фото: Arnun Chonmahatrakool / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, в своем выступлении доктор Киаттипхум заявил, что ситуация с COVID-19 в стране улучшается быстрее, чем прогнозировалось раньше, но срок объявления коронавируса эндемичной болезнью не изменился. Новый статус планируется с 1 июля.

При этом доктор Киаттипхум заявил, что уже с середины июня маски перестанут быть повсеместно обязательными. Носить их придется только в местах с большим скоплением людей и с плохой вентиляцией. Также ношение масок будет по-прежнему предписано заболевшим и престарелым. Впрочем, конкретные правила можно ожидать после того, как соответствующее решение примет Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA).

Согласно отчету Минздрава по итогам 24 мая, в стране за сутки было выявлено 5013 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, от болезни погибли 33 человека. На Пхукете было подтверждено девять заражений (плюс 15 положительных АТК-тестов). Смертей, разумеется, не было, что очевидно из общенациональной статистики.