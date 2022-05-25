Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Таиланд анонсировал отмену масок с середины июня

Министерство здравоохранения Таиланда анонсировало отмену обязательного ношения масок в общественных местах с середины июня. Новость озвучил постоянный секретарь Минздрава Киаттипхум Вонграджит во ходе выступления в Сураттхани 24 мая.

Новости Пхукета

25 Мая 2022, 12:42 PM
Жители и гости Бангкока на Khao San Rd. в Сонгкран. Фото: Arnun Chonmahatrakool / Bangkok Post

Жители и гости Бангкока на Khao San Rd. в Сонгкран. Фото: Arnun Chonmahatrakool / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, в своем выступлении доктор Киаттипхум заявил, что ситуация с COVID-19 в стране улучшается быстрее, чем прогнозировалось раньше, но срок объявления коронавируса эндемичной болезнью не изменился. Новый статус планируется с 1 июля.

При этом доктор Киаттипхум заявил, что уже с середины июня маски перестанут быть повсеместно обязательными. Носить их придется только в местах с большим скоплением людей и с плохой вентиляцией. Также ношение масок будет по-прежнему предписано заболевшим и престарелым. Впрочем, конкретные правила можно ожидать после того, как соответствующее решение примет Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA).

Согласно отчету Минздрава по итогам 24 мая, в стране за сутки было выявлено 5013 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, от болезни погибли 33 человека. На Пхукете было подтверждено девять заражений (плюс 15 положительных АТК-тестов). Смертей, разумеется, не было, что очевидно из общенациональной статистики.

 

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Полиция установила личность подозреваемого в нападении на россиянку в Паттайе
Бизнес просит дальнейшего смягчения правил продажи алкоголя, работы баров и клубов
Делегаты из США и России бойкотировали друг друга на встрече министров АТЭС в Бангкоке
Таиланд полностью отменяет карантин для авиапассажиров с 1 июня
Бары, пабы и караоке возвращаются к работе с 1 июня
На россиянку напали в Паттайе
Владелец Tottenham отправился с Самуи в Паттайю
Хозяйка караоке арестована за принуждение несовершеннолетней к проституции
Дома в Самут-Пракане затопило водой из поврежденного вандалом бассейна
Беременная женщина и еще два человека погибли в ДТП в Сурине
В Канчанабури загорелся автобус, перевозивший рабочих
Миндрав призывает родителей не бояться прививать школьников
Яхта владельца Tottenham прибыла на Самуи
В Канчанабури пытаются спасти слона с заражением крови
Туристка из Румынии насмерть разбилась на водопаде на Самуи

 

Thai Residential
QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET
Lean On Me Live Fest

 