Таиланд анонсировал отмену масок с середины июня

Как пишет Bangkok Post, в своем выступлении доктор Киаттипхум заявил, что ситуация с COVID-19 в стране улучшается быстрее, чем прогнозировалось раньше, но срок объявления коронавируса эндемичной болезнью не изменился. Новый статус планируется с 1 июля.
При этом доктор Киаттипхум заявил, что уже с середины июня маски перестанут быть повсеместно обязательными. Носить их придется только в местах с большим скоплением людей и с плохой вентиляцией. Также ношение масок будет по-прежнему предписано заболевшим и престарелым. Впрочем, конкретные правила можно ожидать после того, как соответствующее решение примет Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA).
Согласно отчету Минздрава по итогам 24 мая, в стране за сутки было выявлено 5013 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, от болезни погибли 33 человека. На Пхукете было подтверждено девять заражений (плюс 15 положительных АТК-тестов). Смертей, разумеется, не было, что очевидно из общенациональной статистики.