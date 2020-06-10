Таиланд анонсировал новую фазу смягчения локдауна

Официальный представитель общенационального Центра по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) Тависилп Висануйотхин рассказал о том, какие ограничения могут быть сняты в стране с 15 июня. Утвержден список должен быть 12 июня.

Новости Пхукета

10 Июня 2020, 04:39 PM

С понедельника в общественных парках могут разрешить групповые занятия спортом. Фото: Bangkok Post

Официальные лица сформировали список предложений по смягчению коронавирусных ограничений. Документ будет рассмотрен CCSA в пятницу, 12 июня, сообщает Bangkok Post со ссылкой на заявление господин Висануйотхина.

В рамках четвертой фазы смягчения локдауна предлагается разрешить продажу и употребление спиртных напитков в ресторанах, включая заведения при отелях. При этом бары, пабы и караоке останутся закрытыми, поскольку специалисты полагают, что риск передачи вируса в этих местах выше, чем в ресторанах.

Также с 15 июня предлагается открыть центры дневного ухода за детьми и престарелыми, а также некоторые образовательные учреждения, включая «научные центры для обучения», «международные школы» и «центры подготовки к экзаменам и тестам».

Выставочным центрам и конференц-центрам предлагается разрешить проводить массовые мероприятия, при условии, что на каждого участника будет приходиться не менее 4 кв. м пространства. Рассадка участников должна осуществляться на расстоянии 1 м друг от друга.

Также планируется разрешить спортивные соревнования, но пока что без зрителей. Концерты также могут быть возобновлены, но зрители не должны слишком активно подпевать песням, заявил господин Висануйотхин.

Еще одно предложение – поднять лимит на число участников киносъемок до 150 работников и 50 зрителей.

Влажный массаж (массаж с купанием) останется под запретом. Однако возобновить работу, как ожидается, смогут сауны и спа-центры оздоровительной направленности.

Кроме того, в рамках четвертой фазы смягчения локдауна, могут открыться парки развлечений, детские игровые площадки и аквапарки. В торговых центрах (и только в них) может быть разрешено открыть залы игровых автоматов с ограничением по времени в 2 часа на человека.

В общественных парках и на стадионах планируется разрешить проведение групповых занятий спортом. Однако число участников не должно превышать 50 человек, а на каждого из них должно приходиться не менее 5 кв. м пространства.