Таиланд анонсировал две новые кампании по стимулированию внутреннего туризма

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) проведет в ноябре-декабре две дополнительные кампании по стимулированию внутреннего туризма. Каждая из инициатив предполагает возможность путешествий по стране со значительными скидками. При этом ТАТ ожидает, что дополнительная выручка турбизнеса от двух инициатив составит 400 млн бат.

Новости Пхукета

18 Октября 2019, 09:27 AM

Фото: Chinnawat Singha / Bangkok Post

Первая из анонсированных ТАТ компаний носит название Shocking Price Weekday Travel и нацелена на стимулирование туристических поездок в будние дни, пишет Bangkok Post.

Как заявила исполнительный директор ТАТ по продвижению туристических продуктов Тхапани Кьятпайбун, целевая аудитория «Шок-цены по будним дням» – средний класс и лица с высоким уровнем доходов. Соответственно, скидки будут распространяться на предложения топового сегмента.

В рамках кампании приобрести различную туристическую продукцию премиального уровня можно будет со скидками до 80%. Дисконтированные предложения будут включать размещение в пятизвездочных отелях, авиабилеты, услуги спа и оздоровительные процедуры, яхтенные круизы, экскурсии по местным сообществам, посещение мишленовских ресторанов и покупки в магазинах премиального сегмента.

Госпожа Кьятпайбун ожидает, что участие в кампании примут не менее 4 тыс. поставщиков товаров и услуг.

Кампания стартует 1 ноября. Для того, чтобы воспользоваться скидкой, путешественнику нужно будет зарегистрироваться на сайте ТАТ, получить скидочный промокод и произвести оплату в течение пяти дней. При этом в публикации Bangkok Post указывается, что предложение

Кампания Visit Thailand with 100 Baht будет проходить в течение всего четырех дней – 11 и 12 ноября и 11 и 12 декабря. В каждый из дней путешественникам будет предлагаться по 10 тыс. туристических пакетов стоимостью в 100 бат. Распродажа будет проходить с 6:00 до 24:00 или до реализации всех дисконтированных предложений. Продажа будет осуществляться по принципу «один товар в одни руки», причем выбранный пакет должен предполагать выезд туриста из города проживания.

Среди предложений будут билеты на самолеты и автобусы, размещение в отелях, экскурсии, посещение ресторанов. Заместитель директора ТАТ по внутреннему рынку Ноппадон Пакпрот отметил, что среди прочих в программе планируют участвовать Sri Panwa Phuket, Baba Beach Club Hua Hin, Discover Catamaran и Thann Wellness Destination.

В настоящий момент нельзя с уверенностью сказать, будут ли спецпредложения в рамках кампаний Visit Thailand with 100 Baht и Shocking Price Weekday Travel доступны только гражданам Таиланда или иностранцам тоже.

Согласно заявлению главы ТАТ Ютхасака Супасорна, суммарный бюджет двух кампаний составит 116 млн бат, при этом принести турбизнесу они должны в районе 400 млн бат дополнительной выручки. Ожидаемый прирост объемов внутреннего туризма по количеству путешественников в ноябре-декабре – 10-20%.

Ранее в этом году власти Таиланда запустили кампанию по стимулированию внутреннего туризма Taste-Shop-Spend, в рамках которой граждане страны могли получить 1 тыс. бат, которые можно было потратить на различные товары и услуги, а также ввели 15-процентный кэшбэк на покупку туристических продуктов. Ожидается, что данные инициативы плюс две новые кампании позволят поднять общегодовую выручку турбизнеса от внутреннего туризма до 1,12 трлн бат. Ожидаемый общегодовой объем внутреннего туризма в поездках – 180 млн путешествий за 12 месяцев. Пока что за январь-август включительно на внутреннем рынке было совершено 104 млн поездок, показатель за 12 месяцев 2018 года – 166 млн.