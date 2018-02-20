Таец устроил дебош на шоссе перед полицейским участком в Чалонге

Гражданин Таиланда был доставлен в больницу Vachira Hospital после того, как он устроил дебош на шоссе перед полицейским участком Чалонга во вторник, 20 февраля.

20 Февраля 2018 17:29:18

Фото: Ator Kim / Phuket Trafic Report

Об инциденте в Чалонге стало известно после того, как видеозапись неадекватного поведения мужчины на дороге была выложена в социальных сетях. Публикацию в группе Phuket Trafic Report на Facebook сделал пользователь под ником Ator Kim. На видео видно, что мужчина мешает проезду транспорта, бросается на автомобили, кричит на тайском языке, бьет проезжающие машины.

Капитан Сомкиет Сарасит из полиции Чалонга, который в момент инцидента был дежурным офицером в участке, подтвердил, что мужчину удалось утихомирить и отправить в больницу Vachira Hospital. Дебоширом оказался 30-летний Киттисак Сэ-Ынг.

«Мы не имеем понятия, почему он был так пьян. Мы не знаем, почему его поведение было ненормальным. Мы взяли его под контроль и доставили в Vachira Hospital, чтобы там выяснили, что вызвало такое поведение. Сейчас он находится под действием снотворного», – заявил капитан Сарасит.

Офицер не уточнил, будут ли мужчине предъявлены какие-либо обвинения.