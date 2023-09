Таблетка от глупости: Стефан Перэ и его «Министерство фаранжьих дел»

Если вы разменяли в Таиланде десяток-другой лет, то вам не надо рассказывать, кто такой Стефан Перэ, известный также под псевдонимом Stephff. Не знакомых с серией карикатур Farang Affairs среди старожилов – единицы. Сейчас карикатуры Стеффа печатает англоязычная The Phuket News, также их можно найти на странице Ministry of Farang Affairs в Facebook, а еще лучше – купить один из бумажных сборников – старый Farang Affairs или новый Farang Affairs 2. Недавно в The Phuket News вышло интервью со Стефаном Перэ, в котором он рассказал о своем профессиональном пути и поделился планами на будущее. Если коротко – на пенсию француз не собирается.

Стефф за работой в своем тайском доме (кот по имени Нуга за кадром). Коллаж: «Новости Пхукета»