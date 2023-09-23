Таблетка от глупости: Стефан Перэ и его «Министерство фаранжьих дел»

Если вы разменяли в Таиланде десяток-другой лет, то вам не надо рассказывать, кто такой Стефан Перэ, известный также под псевдонимом Stephff. Не знакомых с серией карикатур Farang Affairs среди старожилов – единицы. Сейчас карикатуры Стеффа печатает англоязычная The Phuket News, также их можно найти на странице Ministry of Farang Affairs в Facebook, а еще лучше – купить один из бумажных сборников – старый Farang Affairs или новый Farang Affairs 2. Недавно в The Phuket News вышло интервью со Стефаном Перэ, в котором он рассказал о своем профессиональном пути и поделился планами на будущее. Если коротко – на пенсию француз не собирается.

Новости Пхукета

23 Сентября 2023, 01:00 PM

Стефф за работой в своем тайском доме (кот по имени Нуга за кадром). Коллаж: «Новости Пхукета»

Когда-то «Министерство фаранжьих дел» было не просто злободневной сатирой, а едва ли не лучшим пособием по выживанию в Таиланде, оформленным в юмористической форме. С течением времени шутки про заболевшего семейного буйвола перешли в категорию ностальгических, хотя о том, насколько изменилась породившая их реальность, можно поспорить.

Все эти процессы Стефф видел лично. Француз начал рисовать карикатуры четверть века назад, а до этого был весьма успешным фотожурналистом, сотрудничавшим со многими мировыми зданиями. Свидетельство признания на международном уровне – встреча в 2005 году с Кофи Аннаном, лауреатом Нобелевской премии мира и генсеком ООН с 1997 по 2006 годы. Свидетельство признания на тайском уровне – сотрудничество с местными газетами и, что важнее, его прекращение по инициативе изданий. Работы Стеффа зачастую били в цель слишком метко.

Сейчас карикатуры Стеффа печатает англоязычная The Phuket News, также их можно найти на странице Ministry of Farang Affairs в Facebook, а еще лучше – купить один из бумажных сборников – старый Farang Affairs или новый Farang Affairs 2.

В августе в The Phuket News вышло интервью со Стефаном Перэ, в котором он рассказал о своем профессиональном и поделился планами на будущее. Мы приводим перевод его ответов.

Что заставило тебя оставить карьеру фоторепортера и стать карикатуристом?

Отсутствие успеха на ниве фотожурналистики 5555. Я шучу, конечно, но лишь отчасти. Даже спустя 10 лет, я с трудом зарабатывал достаточно на жизнь. Впрочем, у меня начали складываться связи с газетами и журналами, так что я скромно предложил старым заказчикам свои услуги в качестве карикатуриста и иллюстратора – и, к моему удивлению, дело быстро пошло. И не столько потому, что я как-то талантлив, а потому, что одним из первых начал пользоваться «Фотошопом» для быстрого создания рисунков и в принципе интернетом для отправки своих работ заказчиков. Редактора очень часто волнует, прежде всего, сдача материала в срок, а не его художественная ценность.

Почему тогда новая подборка рисунков вышла в виде книги, а не онлайн?

Потому что я с самого начала решил, что будут делать именно качественные печатные книги, которые онлайн пожирает. Я вижу свои альбомы в прямом смысле настольными книгами – в твердом переплете, гордо лежащими... на кофейных столиках. Я обратился в одну из топовых типографий в Бангкоке, которой владеет британец, специализирующийся на очень высоком качестве печати и малых тиражах. Недешево, но зато никаких неприятных сюрпризов.

Какие из карикатур в Farang Affair 2, на твоей личный взгляд, выделяются? И почему?

Те, которые посвящены социальной проблематике, такой как бедность, расизм, несправедливость в обществе, ксенофобия, ультравертикальная структура тайского общества и, конечно, всепоглощающая коррупция. Это важно для меня. Шутки попроще – это возможность время от времени вставлять в работы именно такой сильный, серьезный месседж. Поэтому я занимаюсь карикатурами: я хочу, чтобы зритель улыбнулся (в идеале, конечно, посмеялся в голос), но я хочу вынести на повестку и какие-то серьезные вещи. Все работающие в прессе карикатуристы делают именно так: заставляют улыбнуться и задуматься одновременно.

Твое кредо известно: ты фиксируешь свои ситуативные наблюдения за жизнь иностранцев в Таиланде в формате едкой сатиры. Но при этом ведь новоприбывшие нередко воспринимают это как критику жизни в Таиланде. Как ты в этом свете относишься к современной воук-культуре (woke) – усиленному вниманию ко всему, что касается социальной, расовой, гендерной справедливости? Ведь часто именно это заставляет людей превратно понимать и критиковать твои работы.

Я смотрю на это так: хейтеры будут хейтить. Так было и до эпохи интернета, когда всевозможные ворчуны и зануды писали письма с жалобами главредам газет. В большинстве случаев это ведь было не возмущение, а просто потребность во внимании к себе или зависть. В эпоху соцетей эти люди получили мощную силу в свое распоряжение, даже слишком мощную. И мы, карикатуристы, часто становимся мишенью их атак, хотя, как правило, ничего искреннего в их словах нет

Печальная же сторона в том, что сами газетные редакторы боятся этой публики, оскорбляющейся по любому поводу. Именно по этой причине в последние десять лет очень многие карикатуристы лишились работы.

Я согласен со множеством разумных тезисов изначального воук-движения, но я также убежден, что воук-движение сейчас – и особенно его радикальная часть – уже находятся за всеми возможными гранями разумного. Война с юмором – хороший пример такой крайности. Когда они осуждают расизм, сексизм, гомофобию, исторические ошибки вроде колониализма и рабовладения – все это правильно и имеет смысл. Но в какой-то момент кто-то в воук-движении решил, что даже смеяться над этим теперь нельзя, и вот это для меня – экстремизм.

Воук-активисты в итоге стали болью в за... для всех, кто занимается в юмором. Запрещать людям смеяться – крайне опасно. Грубая, пошлая, но не несущая зла шутка – жизненно важная штука для человека. Она помогает со стороны посмотреть на собственную полную предрассудков голову. Это совершенно нормальное и здоровое явление, а ставить смеху границы – это как раз безумие. Человечеству нужен юмор. Нужен как таблетка от глупости...

И какие таблетки выпишет Стефф в будущем?

Еще больше неполиткорректности 55555. Я сейчас работаю над Farang Affairы 3 – и вот этого как раз ожидайте. Некоторые карикатуры, возможно, будут более лирическими в каком-то смысле. Кое-что, может быть целиком на тайском языке, поскольку со стороны тайской публики тоже есть интерес к моим работам. Это меня поначалу удивило, но тайцы охотно и с удовольствием смеются над собой. Хотя если посмотреть на тайские комедии, то это очевидно. И кстати, тайцы еще не настолько заражены политкорректностью!

Я также работаю над отдельным сборником рисунков спиритического характера. Это книга, которую можно подарить другу, у которого жизненный кризис, период депрессии или размышлений о том, куда он зашел в жизни. Это очень важный проект для меня.

Еще одна большая задумка – это полноценный графический роман, взрослый комикс на тему человека и окружающей среды, возможного исчезновения жизни на Земле.

Наконец, я пишу сразу два сценария для потенциального кинофильма – оба на основе историй о жизни в исанской глубинке. То есть, как вы поняли, на пенсию я в принципе не собираюсь.

Сборник Farang Affairs 2 вышел в печать несколько месяцев назад, для заказа пишите напрямую Стеффу на электронную почту stephff.artist@gmail.com. Посмотреть карикатуры можно на странице Facebook.com/groups/farangs.