Сын убил отца в ходе бытового конфликта из-за денег на кратом

Полиция Таланга арестовала 26-летнего местного жителя Анона Кхамманочата за убийство своего отца в ходе бытового конфликта 21 ноября. Против мужчины возбуждено дело по статье о предумышленному убийстве, сам он говорит, что всего лишь защищался, и выражает раскаяние, что признают и полицейские.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о смерти 51-летнего жителя Банг-Джо по имени Утхай Кхамманочат вечером 21 ноября. Приехав к указанному дому, полицейские обнаружили перед зданием 26-летнего Анона, который сразу сдался. Мужчина рассказал о событиях, которые закончились смертью его отца, а на следующий день показал все свои действия в рамках следственного эксперимента.

Заместитель начальника полиции Таланга подполковник Паттиват Йодкван отметил, что Анон выглядел искренне раскаивающимся и сожалеющим о случившемся. Сам мужчина в беседе с журналистами также сказал, что его гложет вина.

«Я не хотел убивать своего отца. Я хочу попросить у него прощения. Я хочу попросить прощения у общества за насилие и ужасные вещи [которые я совершил]... Если бы я мог вернуться назад, то никогда бы этого не сделал», – сказал Анон, добавив, что всего лишь защищался.

Впрочем, самооборона Анона явно вышла за пределы допустимого. По словам мужчины, он поругался с отцом, когда они пили сок кратома. Причиной гнева старшего господина Кхамманочата стало то, что сын не смог получить у своего дедушки деньги на новую порцию напитка.

В итоге отец ударил сына ногой в лицо, а тот схватился за нож. В завязавшейся борьбе оба рухнули на кровать, а нож воткнулся в горло старшего господина Кхамманочата. Рана оказалась смертельной.

Анон после этого вымыл нож в ванной комнате, положил орудие убийства на кухонный и сел дожидаться мать с сестрой. Те по прибытию позвонили другим родственникам и вызвали полицию. По всей видимости, никакой медицинской помощи с Утхаю Кхамманочату оказано не было.