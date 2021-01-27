Сын бывшего мэра Патонга претендует на должность отца

Пакрит (Пын) Кисин – младший сын бывшего мэра Патонга Пиана Кисина и брат влиятельного бизнесмена Причавута (Праба) Кисина – решил принять участие в назначенных на 28 марта выборах мэра города.

Новости Пхукета

27 Января 2021, 10:17 AM

Пакрит Кисин. Фото: PR Phuket

Свое намерение идти на выборы Кисин младший озвучил 24 января на пресс-конференции в отеле The Royal Paradise Hotel & Spa в Патонге. Одновременно был оглашен и полный список кандидатов от партии Rak Patong, основанной в 1994 году Пианом Кисином и сейчас возглавляемой его младшим сыном (сам патриарх пхукетской политики скончался в 2014 году).

Господин Пакрит Кисин назвал партию Rak Patong «альтернативной партией», целью которой является помочь решить проблемы людям Патонга «от местных жителей до бизнеса».

Господин Кисин подчеркнул, что Патонгу нужен лидер, который будет одновременно и слушать местное население и мыслить в международном масштабе. Под последним понимается восстановление туризма, понесшего серьезный урон из-за пандемии коронавируса и закрытия границ.

Отвечая на вопрос о том, почему на пост мэра не претендует его старший брат, господин Кисин отвести, что тот занимается семейным бизнесом.

«Я хочу следовать завету своего отца, слушать местных жителей и решать проблемы людей», – заявил господин Кисин, одновременно добавив, что в неоднократно сопровождал отца в его поездках по городу, когда тот был мэром.

Также господин Кисин привел еще одно отцовское изречение, суть которого (в вольном переводе) звучит как «уставший мэр – довольные люди».

О желании переизбраться на пост мэра также заявили и Чалермлак Кебсап, возглавляющая муниципалитет Патонга в настоящий момент.

«Я буду претендовать на новый срок на посту мэра», – заявила госпожа Кебсап в беседе с The Phuket News.

Свою программу она планирует озвучить чуть позже. При этом изначально (шесть лет назад) госпожа Кебсап называла приоритетами решение проблем мусора, локальных наводнений в дни сильных дождей, а также «мафии».

«Когда придет время, я оглашу детали моей политики и объясню, чего удалось достичь за прошедшие годы», – отметила госпожа Кебсап.

Стоит отметил, что госпожа Кебсап является первой женщиной на посту мэра Патонга, причем сменила она в должности именно Пиана Кисина, с сыном которого теперь вынуждена конкурировать.





