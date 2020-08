Свыше 80 отелей Пхукета планируют начать прием иностранцев с октября

Как подтвердили официальные лица, с 1 октября Пхукет должен возобновить прием иностранных туристов. В связи с этим уже 82 пхукетских отеля подали заявки на присвоение и статуса центров альтернативного карантина (ALSQ), что является необходимым условием для приема иностранцев, которые в течение первых 14 дней нахождения в стране смогут проживать лишь в подобных заведениях.

Таньялак Сакут

27 Августа 2020, 10:26 AM

В понедельник, 24 августа, Падунгкиет Утокасени провел семинар для представителей отелей, планирующих получить статус ALSQ. Фото: Bangkok Hospital Phuket

Как рассказал глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу, в последние дни был зафиксирован заметный рост числа заявок – с 55 до 82. Однако сам процесс сертификации отелей в качестве ALSQ идет медленно. Некоторые гостиницы подали заявки более месяца назад, но до сих пор не сертифицированы.

Статус ALSQ в настоящий момент имеют лишь два комплекса – Anantara Mai Khao Phuket (100 номеров и 36 вилл) и Trisara Phuket Villas and Residences (15 вилл). Заявка отеля The Mangosteen Ayurveda & Wellness Resort также была одобрена РРНО, но Бангкок ее пока не подтвердил. Об этом The Phuket News рассказал заместитель главы РРНО Падунгкиет Утокасени.

«Многие отели подали заявки, но у большинства из них нет четкого понимания того, что требуется. Они не знают условий [выдачи статуса ALSQ]», – заявил господин Утокасени.

Среди претендующих на статус ALSQ отелей значатся многие из известных пхукетских проектов, включая Angsana и Dusit Thani в Лагуне, Sri Panwa и Pullman на мысе Панва, Grand Mercure и Best Western в Патонге, Marriott на Най-Янге, Thanvorn Palm Beach Resort в Кароне и другие.

По словам господина Утокасени, для соответствия требованиям ALSQ отелю необходимо провести масштабную реорганизацию многих рабочих процессов и не только.

«Большинство отелей пока не готовы к тому, чтобы быть объявленными центрами ALSQ. Некоторые из них до сих пор переформатируют бюджеты, штат персонала и планировку для удовлетворения требованиям ALSQ, в число которых входит наличие партнерского соглашения с больницей. Также отелю необходимо организовать медицинскую зону на своей территории, что требует дополнительных инвестиций в закупку соответствующего оборудования. Они хотят быть ALSQ, но они не готовы», – заявил господин Утокасени.

По словам представителя Минздрава, прием и рассмотрение заявок от отелей будет продолжаться до 31 октября. При этом господин Утокасени отметил, что некоторые отели могут со временем пересмотреть свои планы относительно получения статуса ALSQ и полностью сосредоточиться на приеме внутренних туристов.

Как пояснил господин Утокасени, принимающие тайских туристов отели опасаются, что получение статуса ALSQ и начало приема иностранцев может привести к тому, что тайцы просто перестанут к ним приезжать.

Также остается открытым вопрос о том, успеет ли РРНО проинспектировать все подавшие заявки отели до 1 октября. Впрочем, господин Утокасени считает, что шансы на это есть.

«Я думаю, наша команда сможет справиться с этим. Главное, чтобы отели были готовы к инспекциям. Мы рады делать свою работу и защищать здоровье людей», – заявил он.