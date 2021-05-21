Свыше 8,5 тыс. иностранцев записались на вакцинацию на Пхукете

За первые два дня регистрации свыше 8,5 тыс. живущих на Пхукете иностранцев записались на вакцинацию от коронавируса в рамках государственной прививочной кампании. При этом, согласно данным тайских властей и дипломатических миссий зарубежных стран, всего на острове сейчас проживают 1 1 тыс. иностранных граждан.

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Данные о ходе регистрации иностранцев на вакцинацию от коронавируса опубликовал на своей странице в Facebook президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Бхуммикитти Руктэнгам. Непосредственно сама запись открылась 19 мая.

Также господин Руктэнгам добавил, что в рамках первого раунда прививочной кампании на вакцинацию записались 113,5 тыс. тайских граждан, в рамках второй – 177,9 тыс. С учетом иностранцев общее число записавшихся составило 300 тыс.

Вакцинация иностранцев запланирована на июнь. Иностранные граждане получат вакцину AstraZeneca, тогда как в рамках текущей кампании пока что используется лишь китайская вакцина производства Sinovac. Также ожидается, что в какой-то момент станут доступны и другие одобренные тайскими властями вакцины (ими можно будет привиться в частных больницах), но этого пока не произошло.

Регистрация на вакцинацию проходит на портале Phuket Must Win (www.ภูเก็ตต้องชนะ.com), который предназначен исключительно для жителей Пхукета. Заявки через общенациональный сервис MorProm не принимаются.

Отметим, что по данным пхукетского фоиса Минздрава, которые опубликовала PR-служба провинции, по состоянию на конец дня 20 мая на Пхукете как минимум одну дозу вакцины Sinovac получили 147,2 тыс. человек, всего же должны быть привиты 466,6 тыс. жителей. Степень выполнения прививочного плана – 31,5%. Всего к концу июня должны быть привиты 70% жителей острова, что позволит сформировать коллективный иммунитет и начать прием иностранных туристов с 1 июля.

Как заявил вице-губернатор Пичет Панапонг, для ускорения записи жителей на вакцинацию официальные лица планируют начать подомовые обходы граждан, объясняя им важность прививки.