Свыше 200 россиян покинули Пхукет вывозным рейсом 22 июня

Пхукетский офис госкорпорации Airports of Thailand (AoT Phuket) сообщил об успешной отправке очередного вывозного рейса в Россию.

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Как следует из сообщения АоТ Phuket, лайнер авиакомпании «Россия» вылетел с острова в 20:00 понедельника, 22 июня. Вывоз россиян был организован в сотрудничестве с генеральным консульством РФ на Пхукете.

Рейс SDM6696/FV6696 проследовал по сложному маршруту: Пхукет – Бангкок – Новосибирск – Санкт-Петербург – Москва. В момент вылета с Пхукета на борту находились 214 человек. Соответствующую цифру озвучил Минтранс РФ.

Отметим, что ни Россия, ни Таиланд пока не открыли своих границ. Аэропорты двух стран принимают только специальные рейсы из-за рубежа, такие как вывозные или гуманитарные.

Формально запрет на коммерческие международные авиаперевозки в Таиланде действует до конца июня, но власти страны склоняются к тому, чтобы открывать границы не одномоментно, а постепенно. Как заявил официальный представитель общенационального Центра по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) Тависилп Висануйотхин, первыми в страну смогут попасть представители трех групп иностранцев.

Первая группа – ведущие здесь дела инвесторы и бизнесмены (получено 700 заявок); вторая – высококвалифицированные специалисты (22 тыс.) и лица с тайскими семьями (2 тыс.); третья – медицинские туристы (30 тыс.). При этом всем им придется пройти двухнедельный карантин.

Говоря о том, с какими странами может быть возобновлено авиасообщение в первую очередь, господин Висануйотхин назвал Китай, Японию и Южную Корею. Как отметил официальный представитель CCSA, эти страны продемонстрировали эффективность в борьбе с распространением коронавируса.