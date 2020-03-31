Свыше 20 тыс. россиян сообщили посольству о намерении покинуть Таиланд

«Мы получили порядка 20,8 тыс. обращений от людей, которые оказались в данной ситуации. Меньше половины из них – это те, у кого были отменены обратные рейсы, поскольку билеты приобретались у авиакомпаний третьих стран», – цитирует ТАСС слова Томихина.
По данным посла, больше всего заявок поступило от россиян, находящихся на Пхукете и в прилегающих провинциях. В общей сложности в посольство обратились 8 тыс. человек.
Еще по 5 тыс. заявок поступило из Паттайи, Бангкока и Хуа-Хина, примерно 4,4 тыс. заявок – с островов Самуи и Пханган и около 2,5 тыс. – из других регионов Таиланда.
Прием заявок был прекращен 30 марта.
«Мы надеемся, что в течение этой недели значительная часть наших соотечественников сможет вернуться на родину», – заявил посол.
Также господин Томихин подтвердил, что посольство согласовало с Иммиграционным бюро вопрос о продлении нуждающимся россиянам разрешений на пребывание в стране. Необходимое условие для такого продления – письмо из посольства.
«Таиландская сторона будет продлевать срок пребывания на 30 дней. Мы всем говорим о том, что это будет однократное продление срока пребывания, срок дается для того, чтобы люди могли решить вопрос с возвращением на родину», – подчеркнул господин Томихин.
К настоящему моменту за такими письмами обратились уже 2,3 тыс. человек.
«Сотрудники посольства в непрерывном режиме продолжают обработку поступающих вас сообщений относительно продления сроков пребывания российских граждан, оказавшихся в сложной ситуации в Таиланде из-за отмены рейсов. По поступившим 2,3 тыс. заявкам уже подготовлено 1,1 тыс. писем в Иммиграционное бюро Королевской полиции Таиланда», – сообщило сегодня посольство.