Свыше 20 тыс. россиян сообщили посольству о намерении покинуть Таиланд

Посольство России в Таиланде получило около 20,8 тыс. заявок от российских граждан, намеревающихся вернуться на родину из-за эпидемии коронавируса. Соответствующие цифры озвучил 30 марта посол России в Королевстве Евгений Томихин.

Новости Пхукета

31 Марта 2020, 01:42 PM

Фото: Sergey Korovkin 84

«Мы получили порядка 20,8 тыс. обращений от людей, которые оказались в данной ситуации. Меньше половины из них – это те, у кого были отменены обратные рейсы, поскольку билеты приобретались у авиакомпаний третьих стран», – цитирует ТАСС слова Томихина.

По данным посла, больше всего заявок поступило от россиян, находящихся на Пхукете и в прилегающих провинциях. В общей сложности в посольство обратились 8 тыс. человек.

Еще по 5 тыс. заявок поступило из Паттайи, Бангкока и Хуа-Хина, примерно 4,4 тыс. заявок – с островов Самуи и Пханган и около 2,5 тыс. – из других регионов Таиланда.

Прием заявок был прекращен 30 марта.

«Мы надеемся, что в течение этой недели значительная часть наших соотечественников сможет вернуться на родину», – заявил посол.

Также господин Томихин подтвердил, что посольство согласовало с Иммиграционным бюро вопрос о продлении нуждающимся россиянам разрешений на пребывание в стране. Необходимое условие для такого продления – письмо из посольства.

«Таиландская сторона будет продлевать срок пребывания на 30 дней. Мы всем говорим о том, что это будет однократное продление срока пребывания, срок дается для того, чтобы люди могли решить вопрос с возвращением на родину», – подчеркнул господин Томихин.

К настоящему моменту за такими письмами обратились уже 2,3 тыс. человек.

«Сотрудники посольства в непрерывном режиме продолжают обработку поступающих вас сообщений относительно продления сроков пребывания российских граждан, оказавшихся в сложной ситуации в Таиланде из-за отмены рейсов. По поступившим 2,3 тыс. заявкам уже подготовлено 1,1 тыс. писем в Иммиграционное бюро Королевской полиции Таиланда», – сообщило сегодня посольство.