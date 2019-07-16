Свыше 20 человек пострадали, три пропали без вести при обрушении павильона в реку

В тайской провинции Самут-Сонгкхрам обрушился в реку старый прибрежный павильон, где располагались точки общепита и торговли. В результате происшествия 23 человека пострадали, еще три пострадали.

16 Июля 2019, 07:51 PM

Фото: Samut Songkhram PR Department

Как сообщает Bangkok Post, торгово-ресторанный павильон у одного из пирсов на реке Мэ-Клонг обрушился в воду после полудня 16 июля. Инцидент произошел в типичный для Таиланда обеденный час.

Согласно публикации Bangkok Post, павильону было несколько десятков лет, а располагался он рядом с храмом Wat Phet Samut Worawihan и популярным рынком. Конструкция буквально сползла в реку, вместе с находившимися в ней люди.

После инцидента в ближайшую больницу были доставлены 23 человекf. Согласно сообщению провинциальной службы связей с общественностью, среди пострадавших есть дети.

Пропавшими без вести числятся две женщины и мальчик школьного возраста. Как пишет Bangkok Post, их поиск осуществляют дайверы.