Свыше 1600 человек арестованы на Пхукете за нарушение комендантского часа

Правоохранительные органы Пхукета сообщили о том, что за период с 3 апреля по 21 мая на острове было арестовано свыше 1,6 тыс. нарушителей комендантского часа.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Мая 2020, 06:02 PM

Свыше 1600 человек арестованы на Пхукете за нарушение комендантского часа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб