Свыше 1600 человек арестованы на Пхукете за нарушение комендантского часа

Изначально комендантский час действовал на Пхукете с 22:00 по 4:00. С 17 мая срок сократили на один час – с 23:00 по 4:00. Впрочем, главное не изменилось – находиться в ночное время на улицах можно только по неотложным делам.
К примеру, это разрешено иностранцам, спешащим на самолет в родную страну и имеющим на руках письмо из посольства. Также достаточным основанием для нахождения ночью на улице является работа в ночную смену или, к примеру, поездка в больницу.
В общей сложности по состоянию на 21 мая на Пхукете были задержаны 1643 нарушителя комендантского часа. Как отметила пхукетская полиция, большинство задержаний произвели полицейские и волонтеры, осуществляющие патрулирование улиц.
Судебных слушаний по факту нарушения ожидают фигуранты 244 дел. По остальным делам вердикты уже вынесены, хотя полиция не уточняет, какое наказание им было назначено (в начале апреля шеф полиции Пхукета говорил о штрафе в размере 5 тыс. бат и 15 сутках тюрьмы условно c помещением под надзор на двухлетний срок).
Больше всего нарушений зафиксировал полицейский участок Пхукет-Тауна. Статистика по всем участкам острова следующая:
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Пхукет-Таун – 476 дел;
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Патонг – 343;
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Вичит – 225;
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Карон – 136;
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Чалонг – 114;
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Таланг – 122;
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Чернг-Талей – 51;
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Камала – 36;
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Тха-Чат-Чай – 34;
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Кату – 73;
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Саку – 33.