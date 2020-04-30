Свыше 14 тыс. человек изъявили желание покинуть Пхукет

Администрация Пхукета провела эксперимент в попытке установить примерное число иностранных и тайских граждан, желающих покинуть провинцию на фоне текущей ситуации с коронавирусом.

30 Апреля 2020, 04:17 PM

Выезд с Пхукета по-прежнему закрыт. А счет желающих, как показал эксперимент властей, идет на тысячи.

Около 14:00 среды, 29 апреля, PR-служба пхукетской администрации опубликовала пост на Facebook, в котором попросила всех намеревающихся покинуть Пхукет зарегистрироваться.

Регистрация была открыта вплоть до 21:00 вечера, сообщить о своем желании можно было через онлайн-форму или обратившись к старосте своего мубана либо в администрацию района.

В самой форме говорилось о «возвращении в провинцию проживания», но оставить заявки могли все желающие выехать. При этом официальные лица подтвердили, что форму могут заполнить и иностранцы (хотя одно в из обязательных полей нужно ввести номер тайской ID-карты).

Как указала PR-служба Пхукета, всего за отведенные часы зарегистрировались свыше 14 тыс. человек. При этом ведомство подчеркнуло, что целью инициативы была оценка количества желающих покинуть выехать с острова в другие провинции.

Пхукетский комитет по эпидемиологии установил следующие правила для выезда, когда он станет возможным:

Власти Пхукета должны составить списки выезжающих в другие провинции и направить их в соответствующие провинциальные администрации.

Выехавшие с Пхукета лица должны обеспечить себе 14-дневную самоизоляцию сразу после прибытия в пункт назначения.

Перед выездом у всех покидающих Пхукет должна быть проверена температура тела.

Как отметила RP-служба Пхукета, официальные лица собирают информацию для того, чтобы в перспективе грамотно организовать безопасный выезд желающих в другие провинции.

Добавим, что ссылка из вчерашней публикации PR-службы Пхукета сейчас ведет уже на вторую регистрационную форму переписи желающих покинуть остров. При этом в тайских соцсетях обсуждается информация о том, что к настоящему моменту уже около 30 тыс. человек изъявили желание покинуть остров при наличии возможности. Официально эти данные не подтверждены.