Священная вода для Коронации Рамы Х

Одной из первых церемоний в рамках подготовки к Королевской Коронации был сбор воды из 108 особо почитаемых священных источников для ритуалов Королевского Очищения и Помазания. Сбор воды прошел за месяц до коронации во всех 76 провинциях страны, затем вода была освящена в местных храмах и отправлена в Бангкок.

Новости Пхукета

4 Мая 2019, 09:15 AM

Губернатор Пхакапхонг Тавипатана на церемонии сбора священной воды в храме Ват Чайатхарарам.

На Пхукете в качестве источника воды для Коронации стал колодец в храме Ват Чайатхарарам (Ват Чалонг). Колодец, из которого взяли воду, был вырыт в те времена, когда настоятелем храма являлся глубоко почитаемый аббат Пхра Висуттхивонгсаджарна Янмуни, более известный под именем Ланг По Чэм. Пхукетские буддисты верят, что вода из этого колодца является священной и обладает целебными свойствами. Кроме того, вода именно из этого колодца использовалась в процессе Коронации Пхумипона Адельядета, Рамы IX.

Ровно в 11:52 субботы, 6 апреля, губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана открыл церемонию, зачерпнув воду из колодца и наполнив этой водой пятилитровый золотой сосуд Кан Сакон. Сосуд затем был закрыт крышкой и покрыт благословленной белой тканью, которую перевязали белоснежной лентой. После этого торжественная процессия покинула Ват Чалонг и направилась в храм Ват Пратхонг в Таланге.

Церемонии благословления воды продолжались до 9 апреля. Ровно в 13:00 последнего дня губернатор Пхакапхонг Тавипатана перелил воду в сосуд под названием Кан То, Королевскую керамическую урну, вручную изготовленную мастерами специально для Коронации Его Величества Махи Вачиралонгкорна.

В 17:00 того же дня губернатор и сопровождавшие его лица с полицейским эскортом выехали их храма Ват Пратхонг и отправились в Королевский Дворец в Бангкоке. Одновременно в столицу выехали и губернаторы всех других провинций со своими урнами Кан То. К 11 апрелю вода со всей страны была доставлена в Бангкок. На следующий день, 12 апреля, в 14:09 воду освятили в зале Хо Саттракхом и доставили в здание Министерства внутренних дел.

В четверг, 18 апреля, вода из 76 провинций и бангкокских источников была смешана и доставлена в храм Ват Сутхат, один из старейших и наиболее значимых храмов столицы.

На следующий день, 19 апреля, в 7:30 утра торжественная процессия со священной водой направилась из храма Ват Сутхат в Храм Изумрудного Будды.

Церемония Королевского Очищения и Помазания на тайском языке носит название Сонг Пхра Муратха Бхисек, последние два слова в этом термине означают непосредственно Омовение, в ходе которого священная вода проливается на голову Короля. Омовение, согласно брахманским верованиям, должно предшествовать всем прочим ритуалам Коронации.

Для омовения используется вода из множества священных источников, включая пять главных рек (Банг Паконг, Пасак, Чао-Пхрайя, Ратчабури и Пхетчабури, вместе известные как Бенча Суттха Кхонгкха), а также священных прудов (Са Кэо, Са Кхонгкха, Са Ямуна). Речная вода символизирует пять течений Ганга. Также в ритуале омовения будет использована священная вода с буддистской церемонии Пхра Паритра Суттат, которая прошла за день до Коронации.