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Своими руками: Крикс Лютер и его Clean The Beach Boot Camp

Редактор The Phuket News Дэвид Джеклин побеседовал с Криксом Лютером о его проекте по уборке пляжей Clean The Beach Boot Camp.

Дэвид Джеклин

8 Сентября 2018 09:00:00

Безусловно, всем нам повезло жить на острове с песчаными пляжами мирового уровня, но одновременно не получается и не грустить того того, как плохо организован уход за этими пляжами. К примеру, недавно я остановился в отеле, откуда открывался ошеломительный вид на залив Чалонг-Бэй, но наслаждаться видом мешали настоящие горы мусора на линии прибоя, в которым раз за разом возвращался глаз. Как пела незабвенная Арета Франклин, «все, о чем я прошу, это немного уважения». Немного уважения к острову и его природе.

Конечно, одними просьбами делу не поможешь. Отрадно, что на острове постепенно меняется отношение бизнеса к природе, распространяются знания об экологии... но любые перемены требуют времени. Что нам нужно, так это позитивный личный пример и вдохновение на индивидуальном уровне, которые дадут результаты здесь и сейчас.

Один примеров движения в правильном направлении – это деятельность Крикса Лютера и его проекта Clean The Beach Boot Camp (CBBC). И это не просто шаг в правильном направлении, а огромный скачок, тем более, что Крикс не отступает от принципа «помоги Пхукету сам» уже несколько лет.

Концепция CBBC проста. Участники тренировочной сессии собираются на выбранном пляже, где сперва в течение часа занимаются спортом под руководством квалифицированного тренера, а затем еще час тратят на уборку пляжа. Проект стартовал на Пхукете пять лет назад, а сейчас у клуба есть филиалы в девяти странах мира. Участники CBBC за это время провели более 1,8 тыс. субботников, собрали 500 тыс. кг мусора, вовлекли в занятия спортом 32,5 тыс. человек.

В чем секрет успеха СВВС? На мой взгляд, ключевым моментом стал бесплатный характер мероприятия. Конечно, дело не в том, что все мы, якобы, скряги, не готовые тратить деньги на помощь окружающей среде. Дело в том, что бесплатный характер мероприятия означает, что и инструкторы, и занимающиеся объединены общей целью сделать лучше себя и окружающий мир. При этом возник проект практически случайно.

Крикс вспоминает, что первый субботник он даже не планировал. Его группа просто собралась на Най-Харне, чтобы позаниматься, но на пляже оказалось так много мусора, и Крикс испугался, что кто-то может пораниться.

«Заниматься было слишком опасно, так что я спросил участников группы, готовы ли они помочь мне убрать пляж в течение 40 минут, а я взамен проведу занятие бесплатно. Уборка продолжалась гораздо больше 40 минут, но по итогам мы все чувствовали себя очень хорошо. Так и родился СВВС», – рассказывает Крикс.

По словам Крикса, на встречах СВВС ждут людей с самым разным уровнем физподготовки. Хотя проект и носит название Boot Camp, на деле каждый участник может заниматься в своем собственном темпе и с подходящим для себя уровнем нагрузки. Тренировки обычно состоят из разминки и растяжки (выполняемых в парах), основной работы и йоги.

«Мероприятие началось как экспатское, но сейчас мы видим у себя все больше тайцев. Теперь у нас даже есть страница в Facebook на тайском языке», – не без гордости говорит Крикс.

«Добрые дела с добрыми намерениями. Это прекрасный способ объединять сообщество», – добавляет он.

Стоит отметить, что финансовая составляющая в СВВС в итоге появилась, но отнюдь не в виде сборов за участие в тренировках. Вместо этого на сайте Boot Camp открылась функция приема пожертвований, чтобы свой вклад в чистоту могли внести и те, кого не прельщает идея пляжных тренировок (даже с профессиональным инструктором и бесплатно). На пожертвованные деньги команда Крикса закупает мешки для мусора, перчатки и другие необходимые для проведения субботников вещи.

СВВС – живой пример того, как инициативность одного человека может зажечь сердца других и привести к позитивным изменениям, результаты которых каждый видит своими глазами. Позитив витает в воздухе. А на пляжи после субботников СВВС можно смотреть с откровенной гордостью.

Сайт клуба Крикса Лютера – cleanthebeachbootcamp.com.

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