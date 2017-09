Свобода в розницу: Рик, Том и их магазин Freedom Boardsports В 1986 году Рик Рейнолдс открыл в Пхуке-Тауне магазин товаров для виндсерфинга, а сейчас он и его партнер Том – главные поставщики досок на острове. Марк Ноулс 10 Сентября 2017 10:00:00 Джоум, Том Фекете и Рик Рейнолдс. Когда я впервые зашел в Freedom Boardsports, то у меня буквально отвисла челюсть от обилия всевозможных досок захвативших помещение. Доски для серфинга, бодибординга, вейкбординга, SUP – они были просто повсюду, покоившиеся на полках или вертикально прислоненные к стенам. Конечно, я знал, что Freedom Boardsports – старейший и крупнейший поставщик товаров для водных видов спорта на острове, но такого масштаба я не ожидал. Если бы я пришел выбирать доску для себя, то наверняка потерялся бы в разнообразии. К счастью, моя цель была иной – записать историю владельцев этого магазина Рика Рейнолдса и Тома Фекете, с нуля создавших «досочную империю» на Пхукете. «Все началось в 1986 году, и тогда мы специализировались чисто на виндсерфинге, являясь отделением Cobra International, крупного производителя досок», – начал Рик. Первый магазин Рика носил название Cobra Surf Shop и находился в Пхукет-Тауне, поскольку «именно туда ты отправлялся в те дни, если тебе нужно было что-то купить». Постепенно в ассортименте появились и другие товары для водных видов спорта, такие как каяки, каноэ, маски, трубки, ласты, легкие катамараны «хобби кэт». Впрочем, бизнес в те годы от нынешнего отличался разительно, поскольку сама серфинговая сцена на Пхукете была совсем иной. Как вспоминает Рик, «в те годы главной целью было получение отельных контрактов». В число клиентов Cobra Surf Shop постепенно вошли Le Meridien и отели Лагуны, компания вышла на Самуи и Пханган, а затем грянул бум серфинга по всему миру и в Таиланде. В 1990-е, когда магазин Cobra Surf Shop уже работал на Пхукете около десятка лет, серфинг внезапно обрел мировую популярность, и Рик поймал свою волну, начав регулярно организовывать на острове соревнования и тем самым укрепляя местное сообщество любителей этого вида спорта. На одном из таких соревнований Рик и встретил Тома, который вдохнул в его бизнес новую жизнь. «Я вел бизнес в одиночку и из-за этого упускал множество возможностей, так что в какой момент начал активно искать партнера. В целом я человек довольно придирчивый... и Том в итоге стал лучшим кандидатом», – говорит Рик. Именно Том, незадолго до этого решивший продать свой бизнес в Индонезии, стал тем человеком, который запустил процесс превращения местного магазина для серферов в современный бизнес с активным присутствием в интернете. Тогда же появилось и новое название, которое сейчас известно всем любителям серфинга на Пхукете. «Freedom Boardsports был детищем Тома, который построил этот бренд очень эффективно, бизнес рос как грибы после дождя», – отмечает заслуги партнера Рик. «Новый вебсайт стал ключем к модернизации бизнеса, но кроме того, я каждый день отправлялся кататься на пхукетских пляжах, общался с другими серферами, так что был хорошо знаком с продукцией, новыми трендами и потребностями людей», – раскрывает два слагаемых успеха Том. Тренд нынешних лет – активно набирающий популярность паддлбординг (SUP) – партнеры тоже не упустили, тем более, что в течение доброй половины года на главных пляжах Пхукета море гладкое, как поверхность зеркала. «Таиланд медленно втягивается в SUP, мы примерно на пять лет запаздываем в сравнении с другими странами», – говорит Рик. Сейчас Freedom Boardshop располагает внушительной коллекций досок для SUP. Кстати, пляжных спасателей Пхукета специальными досками обеспечивают тоже Рик и Том. Кроме того, в их магазине шьются кастомные сумки-чехлы. И здесь также есть один примечательный момент. Как рассказывает Рик, долгое время Таиланд был одной из лучших стран-производителей досок для серфинга в мире. В частности, здесь базировалась и базируется крупнейшая компания Азии Cobra International Co. Ltd. Вот только с гордостью указывать страну происхождения на досках фирмы стали лишь совсем недавно. «Еще лет 15 назад они скрывали, что доски производятся в Таиланде. Вернее, не скрывали, а скорее просто не продвигали этот факт. Сейчас же «Сделано в Таиланде» – это знак качества доски и противоположность «Сделано в Китае», – говорит Рик. Сами тайцы также начали массово втягиваться в серфинг. Причем, по словам Тома, многие из тайских покупателей оказываются разбирающими в деле клиентами. «Тайцы увлекаются серфингом все больше и больше. И если раньше они выбирали доски подешевле, то сейчас приходят и просят самые лучшие. Я постоянно вижу ребят из Бангкока на наших пляжах», – говорит Том, который до сих пор продолжает держать руку на пульсе событий. Судя по его словам, активное продвижение онлайн для партнеров важно ровно так же, как и присутствие на земле. Том подчеркивает, что сайт – это одна сторона бизнеса, а вторая – реальный магазин в Чалонге, где покупателей дожидаются реальные же доски. «Если вы видите что-то на сайте, то можете завтра зайти в магазин и купить это. Или мы сами отправим вам товар», – говорит Том. «Вся продукция в магазине топового уровня, мы выбираем топовые бренды и строго контролируем качество. Мы просто не работает с бюджетной продукцией сторонних производителей, так что за качество можем отвечать полностью», – добавляет он. Что касается планов на будущее, то после этого вопроса разговорчивость партнеров неожиданно улетучивается. Оба лишь намекают, что в планах – региональная экспансия и статус регионального же дистрибьютора одного из крупнейших производителей досок. «Это то, над чем мы без устали работаем. К счастью, на нашей стороне преимущество возраста работы, репутации и связей, наработанных в отрасли за 30 с чем-то лет», – говорит Рик. Добавьте новостную ленту на свой сайт Полиция Пханг-Нга ищет группу мужчин, полгода насиловавших девочку-подростка Конкурсы певчих птиц на Пхукете Судьба Phuket FC решится в течение недели Выпечка как личный вклад в традицию Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus