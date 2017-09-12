Светофоры на перекрестке в Банг-Ку включат 13 сентября
Транспортная полиция Пхукета сообщила о том, что светофоры на перекрестке в Банг-Ку включат 13 сентября.
Шела Рива
12 Сентября 2017 18:22:18
«Светофоры на перекрестке в Банг-Ку начнут функционировать с завтрашнего дня, 13 сентбяря, примерно с 8:00 утра», – заявил «Новостям Пхукета» подполковник Тирават Лэмсуван.
«Укладка нового асфальта практически завершена. Доделать осталось лишь некоторые участки, куда попала дождевая вода. Пожалуйста, связывайтесь со мной, если возникнут какие-то вопросы», – добавил офицер.
Напомним, сейчас на перекрестке в Банг-Ку завершается организация многоуровневой развязки с тоннелем Bangkhu Underpass. Светофоры на главной трассе пока выключены, благодаря чему транспорт, следующий с севера на юг, может беспрепятственно поворачивать на Bypass Rd. Когда светофоры включат, поворот на Bypass Rd. будет разрешен только на зеленый свет.
Полностью сдать развязку подрядчик должен до конца сентября.