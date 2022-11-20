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Суточные прибытия на Пхукет превысили 9000 человек

Зарубежные прибытия на Пхукет впервые с начала пандемии коронавируса превысили уровень в 9 тыс. человек в сутки. За 19 ноября через паспортный контроль в международном аэропорту Пхукета прошли 9072 прибывших из-за рубежа пассажира. Это общий показатель прилетов из-за рубежа, включающий и 81 тайского гражданина прибывшего в указанный день.

Новости Пхукета

20 Ноября 2022, 06:23 PM
Туристы в аэропорту Пхукета в ноябре. Фото: ТАС Phuket

Туристы в аэропорту Пхукета в ноябре. Фото: ТАС Phuket

Прибытия пассажиров из-за рубежа в аэропорт Пхукета на 19 ноября. Изображение: Phuket Info Center

Прибытия пассажиров из-за рубежа в аэропорт Пхукета на 19 ноября. Изображение: Phuket Info Center

Статистика шести аэропортов АоТ по самолетам 19 ноября. Фото: Phuket Info Center

Статистика шести аэропортов АоТ по самолетам 19 ноября. Фото: Phuket Info Center

Прибытия в аэропорт Пхукета в 2019 году. Изображение: C9 Hotelworks

Прибытия в аэропорт Пхукета в 2019 году. Изображение: C9 Hotelworks

Загрузка аэропортов АоТ в 2019 году. Изображение: АоТ

Загрузка аэропортов АоТ в 2019 году. Изображение: АоТ

Согласно статистике пхукетского офиса Иммиграционного бюро, которую на регулярной основе публикует Phuket Info Center, это самый высокий показатель с начала пандемии (см. гистрограмму в нижней части иллюстрации).

Показатель обслуженных рейсов за 19 ноября является самым высоким за семидневный период. В отдельной инфографике, опубликованной Phuket Info Center, говорится о 205 бортах 19 ноября. Для сравнения: за период с 13 по 18 ноября показатель колебался в пределах от 189 до 200 рейсов.

Больше всего прибытий 19 ноября обеспечили граждане России, стабильно лидирующие в последние недели. За сутки через паспортный контроль в аэропорту Пхукета прошли 2153 россиянина. Второе место у граждан Индии с показателем в 1264 визита. Больше порог в 1 тыс. за сутки не перешагнул никто.

Первая десятка по прибытиям за 1-19 ноября выглядит так:

  • Россия – 35875;
  • Индия – 18090;
  • Австралия – 10042;
  • Великобритания – 8813;
  • Германия – 8033;
  • Сингапур – 6935;
  • Казахстан – 6335;
  • Малайзия – 6766;
  • США – 5420;
  • Южная Корея – 3922.

Суммарные прибытия из-за рубежа за 1-19 ноября составляют 148,5 тыс. человек. Средний показатель дневных прибытий – 7814 человек. При сохранении текущей динамики за весь ноябрь можно ожидать 234,4 тыс.

Согласно данным C9 Hotelworks Билла Барнетта, прибытия в аэропорт Пхукета в ноябре 2019 года составляли порядка 772,4 тыс., в ноябре 2018 года – 725,1 тыс. Долю зарубежных прибытий можно оценить примерно в 400 тыс. и более. Итоговые годовые данные госкорпорации Airports of Thailand также указывают на порядок от 400 тыс. зарубежных прибытий в месяц. При этом оба источника сходятся в общей сумме пассажиропотока в аэропорт Пхукета за год – 9,1 млн прибытий, включая внутренние и международные рейсы.

 

 

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