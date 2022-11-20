Суточные прибытия на Пхукет превысили 9000 человек

Согласно статистике пхукетского офиса Иммиграционного бюро, которую на регулярной основе публикует Phuket Info Center, это самый высокий показатель с начала пандемии (см. гистрограмму в нижней части иллюстрации).
Показатель обслуженных рейсов за 19 ноября является самым высоким за семидневный период. В отдельной инфографике, опубликованной Phuket Info Center, говорится о 205 бортах 19 ноября. Для сравнения: за период с 13 по 18 ноября показатель колебался в пределах от 189 до 200 рейсов.
Больше всего прибытий 19 ноября обеспечили граждане России, стабильно лидирующие в последние недели. За сутки через паспортный контроль в аэропорту Пхукета прошли 2153 россиянина. Второе место у граждан Индии с показателем в 1264 визита. Больше порог в 1 тыс. за сутки не перешагнул никто.
Первая десятка по прибытиям за 1-19 ноября выглядит так:
- Россия – 35875;
- Индия – 18090;
- Австралия – 10042;
- Великобритания – 8813;
- Германия – 8033;
- Сингапур – 6935;
- Казахстан – 6335;
- Малайзия – 6766;
- США – 5420;
- Южная Корея – 3922.
Суммарные прибытия из-за рубежа за 1-19 ноября составляют 148,5 тыс. человек. Средний показатель дневных прибытий – 7814 человек. При сохранении текущей динамики за весь ноябрь можно ожидать 234,4 тыс.
Согласно данным C9 Hotelworks Билла Барнетта, прибытия в аэропорт Пхукета в ноябре 2019 года составляли порядка 772,4 тыс., в ноябре 2018 года – 725,1 тыс. Долю зарубежных прибытий можно оценить примерно в 400 тыс. и более. Итоговые годовые данные госкорпорации Airports of Thailand также указывают на порядок от 400 тыс. зарубежных прибытий в месяц. При этом оба источника сходятся в общей сумме пассажиропотока в аэропорт Пхукета за год – 9,1 млн прибытий, включая внутренние и международные рейсы.