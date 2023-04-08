Сурин обещают избавить от проводов на пляжной дороге

Власти Пхукета анонсировали новый фронт работ в рамках провинциальной кампании по переносу электрических проводов и телекоммуникационных кабелей под землю. Как сообщает PR Phuket, со следующего года соответствующие работы должны начаться на дороге, идущей вдоль пляжа Сурин. Срок окончания работ – начало 2026 года, бюджет – 127 млн бат.

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Обрезка деревьев на дороге у пляжа Сурин в 2022 году. Те провода, которые видны на фото, должны быть перенесены под землю. Фото: Cherng Talay OrBorTor

Обрезка деревьев на дороге у пляжа Сурин в 2022 году. Те провода, которые видны на фото, должны быть перенесены под землю. Фото: Cherng Talay OrBorTor

Административная организация тамбона Чернг-Талей (OrBorTor, SAO) и офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) в Таланге официально закрепили договоренности по проекту 7 апреля, когда главами двух структур был подписан договор о взаимопонимании. Согласно документу, объем финансирования со стороны OrBorTor составит 52 млн бат, со стороны РЕА – 75 млн бат.

Комментируя подписание меморандума, глава OrBorTor тамбона Чернг-Талей Манот Панчалад напомнил, что Сурин – это не просто экономические значимая часть западного побережья Пхукета, но и место реализации проекта по созданию «стеклянной террасы», новой достопримечательности, которую анонсировала год назад административная организация провинции (OrBorJor, PPAO).

Господин Панчалад добавил, что работы не должны сильно сказаться на дорожном движении, поскольку идущая вдоль пляжа дорога имеет ширину 8 м, а работы будут вестись по ночам и не на самой проезжей части. Однако в результате Сурин начнет выглядеть в соответствии со статусом курорта мирового класса.

Глава офиса РЕА в Таланга Тхирапхат Пхетсамуанг добавил, что провода будут убраны под землю на участке в 1,2 км. Территория станет не только более опрятной, но и более безопасной для «людей и туристов», что соответствует идее курорта мирового класса, а также принципам создания комфортной среды для жизни, заложенным в Национальном плане экономического и социального развития.

Напомним, что Сурин считался одним из самых люксовых пляжей Пхукета и главным центром стильной ночной жизни вплоть до 2014 года, пока власти не решили снести находившиеся там пляжные клубы и вернуть территорию людям.

В следующие годы власти успели озвучить несколько утопических проектов по благоустройству Сурина, однако ни один из них реализован не был. Уход за пляжем и окрестностями осуществляют местные власти в меру своих сил и ресурсов, которых у них предсказуемо меньше, чем было у нацеленного на премиальную аудиторию бизнеса.

Многие из нынешних иностранных резидентов Пхукета даже не в курсе, что запущенный пляж когда-то был центром ночной жизни, где находились популярнейших пляжные заведения и рестораны. Напоминают об этом только брошюры пхукетских девелоперов, до сих пор копирующих тексты, написанные до 2014 года.