Сурин и Банг-Тао останутся на день без света

Управление энергоснабжения провинций (РЕА) планирует 27 апреля очередные работы на высоковольтных линиях в тамбоне Чернг-Талей, в связи с чем планируется отключение электричества в районе пляжей Сурин и Банг-Тао. Одновременно работы пройдут в Срисунтхорне, но там будет затронута лишь одна дорога второстепенного значения.

Новости Пхукета

Отключение электричества у пляжей Сурин и Банг-Тао продлится с 9:00 утра до 17:00 вечера. Затронуты будут Soi Surin 8 (на всем протяжении от въезда на Сурин до Carpe Diem), а также Soi Surin 6 и Soi Hua Tiew.

Согласно опубликованной карте, в зону отключения попадают Revolution Muay Thai, Sutai Muay Thai, The Sixth Avenue Surin Condominium, Surin Beach Residence, Surin Sands Condominium, The Aristo, The Park Surin, Baan Puri, Bang Tao Beach Gardens, Benny’s Cocktail Bar, Hugo Hub Phuket, Beachfront Phuket.

Отключение электричества в Срисунтхорне продлится с 9:00 до 16:30. Затронута будет дорога, идущая от китайского храма Tha Ruea Shrine к гавани Boat Lagoon восточнее Thepkrasattri Rd. Света не будет на участке дороги от китайского храма до Casa Lagoon.

PEA приносит извинения за неудобства. Телефоны для справок – 076-386882 (офис РЕА в Таланге) и 1129 (единая горячая линия РЕА).