Сурин частично останется без света 26 августа

Управление энергоснабжения провинций (РЕА) предупредило о временном отключении электричества в части тамбона Чернг-Талей в пятницу, 26 августа.

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Как говорится в сообщении офиса РЕА в Таланге, отключение электроснабжения связано с необходимостью проведения работ на линиях высокого напряжения.

В связи с проведением работ с 9:00 до 16:30 электричество будет отключено в окрестностях пляжа Сурин. Без света останутся улицы Soi Had Surin 2 (Soi Surin Beach 2) и Soi Hua Tiao. На Soi Had Surin 2 зона отключения ограничена отрезком от Srisoonthorn Rd. до ресторана Butterfly, на Soi Hua Tiao света не будет на отрезке от Srisoonthorn Rd. до Serene Condominium.

РЕА приносит извинения за возможные неудобства, связанные с отключением электричества. Получить дополнительную информацию можно в офисе ведомства в Таланге по телефону 076-386882 и через единую горячую линию 1129.