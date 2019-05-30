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Супу том ям готовят место в списке культурного наследия ЮНЕСКО

Власти Таиланда намерены подать заявку на включение супа том ям с креветками (том ям кунг) в список материального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение о начале работ по подготовке заявки было принято 28 мая на заседании комитета Минкультуры по защите и развитию культурного наследия страны.

Новости Пхукета

30 Мая 2019, 09:43 AM
Фото: Bangkok Post

Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, подача заявки планируется в начале следующего года, озвученный Министерством культуры дедлайн – 31 марта.

По словам министра Виры Ротпотчанарата, перед подачей заявки будут проведены общественные слушания с участием специалистов в области гастрономии, в ходе которых Минкультуры соберет максимально полную информацию о истории том яма и традициях его приготовления.

В публикации Bangkok Post не указывается, о какой версии супа том ям с креветками идет речь – нам кхон или нам сай.

Отметим, что суп том ям кунг является не самым известным за рубежом блюдом тайской кухни, но и одним из символом Таиланда за пределами страны. В частности, азиатский финансовый кризис 1997 года, начавшийся с Таиланда, имел неофициальное название «Кризис том ям кунг».

 

 

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