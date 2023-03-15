Супружеская пара арестована за кражу чаевых из отеля

Полиция Карона раскрыла дело о краже чаевых из отеля у пляжа Ката. Злоумышленниками оказались супруги из Вичита, обоим предъявлены обвинения, причем по тяжелой версии статьи, поскольку кража была совершена группой лиц в темное время суток и с использованием транспортного средства.

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Ящик с чаевыми был украден из лобби отеля Kata Tranquil Villa на Soi Patak 12 около 23:00 вечера 10 марта, сообщила сегодня страница Phuket Info Center. Принявшие заявление полицейские из Карона изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что кражу совершила некая женщина, которая затем уехала на скутере в сторону кольца Чалонга.

Phuket Info Center не уточняет этого момента, но, видимо, за рулем была не она, поскольку задержали подозреваемую вместе с мужем. Обвинения также были предъявлены обоим по одной и той же статье.

Имена подозреваемых не раскрываются, однако Phuket Info Center уточняет, это это не первое совершенное ими преступление подобного характера. На счету супругов – еще несколько краж в разных районах острова. Пострадавшие могут обратиться в полицейский участок Карона.