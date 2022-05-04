Супругов-наркокурьеров задержали после погони на шоссе

Полиция провинции Сураттхани арестовала супружескую пару перевозившую более 131 тыс. метамфетаминовых таблеток. Аресту предшествовала погоня на шоссе 41, по которому подозреваемые везли нелегальный груз в сторону южных провинций Королевства.

Новости Пхукета

Чаоварин Кангла и Ангкхана Лиеуплод были арестованы на пальмовой плантации, куда свернули с шоссе, уходя от погони. Фото: Bangkok Post

Чаоварин Кангла и Ангкхана Лиеуплод были арестованы на пальмовой плантации, куда свернули с шоссе, уходя от погони. Фото: Bangkok Post

Чаоварин Кангла и Ангкхана Лиеуплод были арестованы на пальмовой плантации, куда свернули с шоссе, уходя от погони. Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, 25-летний Чаоварин Кангла и 24-летняя Ангкхана Лиеуплод были арестованы 1 мая. Полиции изначально было известно от информатора, что некие курьеры будут перевозить наркотики по шоссе 41, так что на их маршруте был оборудован контрольный пункт.

Когда у чекпоинта появился подходивший под описание пикап Isuzu, полицейские приказали водителю остановиться для досмотра, но тот резко развернулся и помчался в сторону Чумпхона. Сотрудники полиции бросились в погоню.

В тамбоне Суан-Тэнг пикап съехал с шоссе на придорожную пальмовую плантацию, и там полицейским удалось остановить машину, которую они преследовали. Bangkok Post не уточняет, каким образом это было сделано, но указывает, что в кабине сотрудники полиции нашли три мешка с наркотиками, упакованными в 65 отдельных свертков.

Водителю и его пассажирке предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.