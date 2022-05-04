Супругов-наркокурьеров задержали после погони на шоссе

Как пишет Bangkok Post, 25-летний Чаоварин Кангла и 24-летняя Ангкхана Лиеуплод были арестованы 1 мая. Полиции изначально было известно от информатора, что некие курьеры будут перевозить наркотики по шоссе 41, так что на их маршруте был оборудован контрольный пункт.
Когда у чекпоинта появился подходивший под описание пикап Isuzu, полицейские приказали водителю остановиться для досмотра, но тот резко развернулся и помчался в сторону Чумпхона. Сотрудники полиции бросились в погоню.
В тамбоне Суан-Тэнг пикап съехал с шоссе на придорожную пальмовую плантацию, и там полицейским удалось остановить машину, которую они преследовали. Bangkok Post не уточняет, каким образом это было сделано, но указывает, что в кабине сотрудники полиции нашли три мешка с наркотиками, упакованными в 65 отдельных свертков.
Водителю и его пассажирке предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.