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Супруги из Вичита арестованы за серию краж

Полиция Вичита сообщила об аресте супружеской пары, промышлявшей кражами самых разных вещей, которые попадались им на глаза. Среди украденного, в частности, были лебедка и крышка Carry Boy для кузова пикапа. Полиция не привела полного перечня вещей, но возможные пострадавшие могут сами обратиться в участок Вичита.

Новости Пхукета

10 Января 2023, 08:38 PM
Полиция Вичита сообщила об аресте супругов, промышлявших кражами. Фото: Wichit Police

Полиция Вичита сообщила об аресте супругов, промышлявших кражами. Фото: Wichit Police

Полиция Вичита сообщила об аресте супругов, промышлявших кражами. Фото: Wichit Police

Полиция Вичита сообщила об аресте супругов, промышлявших кражами. Фото: Wichit Police

Полиция Вичита сообщила об аресте супругов, промышлявших кражами. Фото: Wichit Police

Полиция Вичита сообщила об аресте супругов, промышлявших кражами. Фото: Wichit Police

В публикации на странице полиции Вичита в Facebook говорится, что некто Банджерд и его жена Матхурасорн (Тун) были арестованы 9 января. Мужчину и женщину разыскали по заявлению иностранца, который в сообщении полиции фигурирует как гражданин России по имени Оливер Лаес Тхурман. Он обратился в участок с жалобой на то, что у него пропали лебедка и Carry Boy.

В сообщении полиции Вичита говорится, что установить личности подозреваемых позволили записи с камер видеонаблюдения (там удалось заметить их обоих на мотоцикле с тележкой, использовавшемся для вывоза краденого) и опроса владельцев магазинов подержанных вещей (где преступники сбывали добычу).

Обоим предъявили обвинения в кражах, совершенных группой лиц по предварительному сговору и с использованием транспортного средства для реализации преступных намерений. Правоохранители ничего не сказали о возможных делах против магазинов в связи со скупкой краденого.

Также полиция Вичита не уточнила, в какой именно части соответствующего тамбона промышляли Банджерд и Матхурасорн, при этом сам район простирается от Central Festival до мыса Панва. Люди, которые считают, что тоже могли пострадать от действий Банджерда и Матхурасорн, могут обратиться в полицейский участок Вичита самостоятельно.

 

 

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