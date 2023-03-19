Супруги из России ищут свидетелей аварии у школы Dowroong Wittaya

Супружеская пара из России просит откликнуться водителей, на чьи видеорегистраторы могло попасть ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, произошедшее 17 марта у перекрестка Chao Fa East Rd. и Chao Fa Dowroon Rd. / Chao Fa Suan Luang Rd. к югу от Пхукет-Тауна. Россиянам нужны видеосвидетельства для защиты своей позиции в ходе разбирательстве по факту аварии. Супруги, судя по публикации в соцсетях, опасаются, что правоохранительные органы могут быть предвзяты.

Новости Пхукета

19 Марта 2023, 09:37 PM

Авария с участием седана и туристического автобуса произошла 17 марта на подъезде к парку Рамы IX. Фото: Egor Kalinin / Telegram