Супруги из России ищут свидетелей аварии у школы Dowroong Wittaya

Как написал в социальных сетях пользователь Егор Калинин, авария с участием туристического автобуса и седана произошла около 16:10 пятницы, 17 марта. За рулем легковой машины, марку которой мужчина не указал, находилась его неназванная супруга. По словам господина Калинина, аварию спровоцировал водитель автобуса. Мужчина не указал, был ли он в автомобиле с женой, когда произошло ДТП.
«Он [водитель автобуса] перестроился в ее полосу, подцепив машину в районе заднего колеса, машину развернуло под автобус и протащило. Таец вину отрицает, утверждая, что это жена под него повернула. Видео у полицейских пока что есть якобы только с очень дальней камеры, на нем он уже тащит машину и ничего непонятно. В понедельник сказали прийти еще раз в участок "для просмотра видео"», – написал мужчина.
Господин Калинин указал, что у него есть собственные видео и фото, но полицейские их «смотреть не стали». Мужчина попросил очевидцев ДТП прислать ему другие записи с видеорегистраторов, если они у кого-то есть. В качестве средства связи россиянин указал контакт в мессенджере Telegram – @Natura_nostra.
В сообщении господина Калинина не уточняется, получил ли кто-нибудь травмы в результате ДТП. В официальных каналах властей и в местных СМИ информация об аварии не появлялась. Какому туроператору принадлежит автобус (или туристов каких операторов обслуживает) также неизвестно.