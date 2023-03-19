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Супруги из России ищут свидетелей аварии у школы Dowroong Wittaya

Супружеская пара из России просит откликнуться водителей, на чьи видеорегистраторы могло попасть ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, произошедшее 17 марта у перекрестка Chao Fa East Rd. и Chao Fa Dowroon Rd. / Chao Fa Suan Luang Rd. к югу от Пхукет-Тауна. Россиянам нужны видеосвидетельства для защиты своей позиции в ходе разбирательстве по факту аварии. Супруги, судя по публикации в соцсетях, опасаются, что правоохранительные органы могут быть предвзяты. 

Новости Пхукета

19 Марта 2023, 09:37 PM
Авария с участием седана и туристического автобуса произошла 17 марта на подъезде к парку Рамы IX. Фото: Egor Kalinin / Telegram

Авария с участием седана и туристического автобуса произошла 17 марта на подъезде к парку Рамы IX. Фото: Egor Kalinin / Telegram

Как написал в социальных сетях пользователь Егор Калинин, авария с участием туристического автобуса и седана произошла около 16:10 пятницы, 17 марта. За рулем легковой машины, марку которой мужчина не указал, находилась его неназванная супруга. По словам господина Калинина, аварию спровоцировал водитель автобуса. Мужчина не указал, был ли он в автомобиле с женой, когда произошло ДТП.

«Он [водитель автобуса] перестроился в ее полосу, подцепив машину в районе заднего колеса, машину развернуло под автобус и протащило. Таец вину отрицает, утверждая, что это жена под него повернула. Видео у полицейских пока что есть якобы только с очень дальней камеры, на нем он уже тащит машину и ничего непонятно. В понедельник сказали прийти еще раз в участок "для просмотра видео"», – написал мужчина.

Господин Калинин указал, что у него есть собственные видео и фото, но полицейские их «смотреть не стали». Мужчина попросил очевидцев ДТП прислать ему другие записи с видеорегистраторов, если они у кого-то есть. В качестве средства связи россиянин указал контакт в мессенджере Telegram – @Natura_nostra.

В сообщении господина Калинина не уточняется, получил ли кто-нибудь травмы в результате ДТП. В официальных каналах властей и в местных СМИ информация об аварии не появлялась. Какому туроператору принадлежит автобус (или туристов каких операторов обслуживает) также неизвестно.

 

 

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