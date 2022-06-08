Супруги из Чалонга арестованы за избиение и смерть трехлетнего ребенка

Полиция Пхукета сообщила о предъявлении обвинений жителю Чалонга Ванвичаю Тхиенхому и его супруге Ванвилай Самниенг. 28-летние мужчина и женщина задержаны по факту смерти трехлетней дочери господина Тхиенхому (госпоже Самниенг она приходится приемной), которая скончалась от последствий избиений.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция сообщила о смерти трехлетней девочки в результате избиений. Отец и мачеха арестованы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция сообщила о смерти трехлетней девочки в результате избиений. Отец и мачеха арестованы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция сообщила о смерти трехлетней девочки в результате избиений. Отец и мачеха арестованы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция сообщила о смерти трехлетней девочки в результате избиений. Отец и мачеха арестованы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция сообщила о смерти трехлетней девочки в результате избиений. Отец и мачеха арестованы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

О предъявлении обвинений супругам было объявлено 8 июня на пресс-конференции с участием начальника полиции по восьмому региону Ампхона Буарабпорна, а также шефа полиции Пхукета генерал-майора Сермпхана Сириконга и начальника участка в Чалонге полковника Экарата Плайдынга.

Полиция сообщила, что около 17:00 воскресенья, 5 июня, в сотрудники больницы Chalong Hospital сообщили в участок о смерти трехлетней пациентки, которую привез отец Ванвичай Тхиенхом. Спасти девочку не удалось, она скончалась в больнице.

Родитель заявил, что в тот день девочку тошнило, но в глаза медикам бросились синяки на ее теле и лице. В итоговом заключении врачей отмечены 23 отдельных кровоподтека, предположительно, нанесенных неким тупым предметом в течение предшествующих шести недели. В качестве причины смерти указано абдоминальное кровотечение из поврежденных внутренних органов.

«Проведенное расследование и собранные в рамках дела улики подтверждают, причастность арестованных к физическому насилию над жертвой», – заявил на пресс-конференции генерал Буарабпорн.

Ванвичаю Тхиенхому и Ванвилай Самниенг предъявлены обвинения в связи со смертью ребенка. Однако полиция не уточнила, по каким именно статьям уголовного кодекса.