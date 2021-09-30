Сухой закон в ресторанах Пхукета отменяется

Согласно приказу, продажа спиртного разрешена до 22:00. Также в заведениях разрешается исполнение музыки при соблюдении двух условий: не более пяти музыкантов на сцене, все исполнители должны быть в масках (кроме вокалистов во время пения).
Также новый приказ разрешает работу в обычном режиме универмагам, торговым центрам и другим магазинам данного типа. Для рынков остается в силе требование обеспечения 4 кв. м на пространства человека.
Приказом отменяются все действующие ограничения для спортивных мест. Также открыться могут бильярдные залы и компьютерные клубы.