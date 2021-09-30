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Сухой закон в ресторанах Пхукета отменяется

Губернатор Пхукета Наронг Вусиеу подписал приказ, смягчающий коронавирусные ограничения на острове. С 1 октября рестораны и кафе снова смогут подавать спиртные напитки.

Новости Пхукета

30 Сентября 2021, 01:32 PM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Согласно приказу, продажа спиртного разрешена до 22:00. Также в заведениях разрешается исполнение музыки при соблюдении двух условий: не более пяти музыкантов на сцене, все исполнители должны быть в масках (кроме вокалистов во время пения).

Также новый приказ разрешает работу в обычном режиме универмагам, торговым центрам и другим магазинам данного типа. Для рынков остается в силе требование обеспечения 4 кв. м на пространства человека.

Приказом отменяются все действующие ограничения для спортивных мест. Также открыться могут бильярдные залы и компьютерные клубы.

 

 

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