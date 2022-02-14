Сухопутную границу с Малайзией планируют открыть в марте

Правительство Таиланда планирует с марта возобновить работу сухопутных пограничных переходов на границе с Малайзией для стимулирования туризма и роста экономики в южных провинциях «крайнего юга».

Новости Пхукета

14 Февраля 2022, 04:59 PM

Пограничный переход в Садао. Фото: Assawin Pakkawan / Bangkok Post

Заместитель официального представителя правительства Рачада Дханадирек заявила, что премьер-министр Прают Чан-Оча отдал распоряжение о подготовке противопандемийный мер для открытия пограничных переходов в провинциях Сонгкхла, Яла, Наратхиват и Сатун. В качестве получателей распоряжения значатся Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 и Экстренный операционный центр в сферах туризма и спорта, пишет Bangkok Post.

В соответствии с планами по открытию туристических «пузырей» с Малайзией туристы из этой страны смогут посещать Таиланд по схеме Test & Go, то есть без карантина в каком-либо виде, но с условием сдачи двух ПЦР-тестов. При этом перемещения гостей по стране будут ограничены.

«Премьер-министр уверен, что Таиланд останется одним из топовых туристических направлений в мире, несмотря на пандемию. А правительство поддержит усилия по оживлению туризма с акцентом на общественное здоровье и безопасность», – заявила госпожа Дханадирек.

Доктор Сутхеп Пхетмак – генеральный инспектор по 12 зоне Минздрава – добавил, что ситуация с COVID-19 в Таиланде и Малайзии схожая. Он отметил, что в субботу, 12 февраля, было зарегистрировано около 20 тыс. новых случаев коронавируса, так что риск от открытия границ низкий.

Впрочем, перед открытием соответствующие органы власти должны утвердить процедуры иммиграционного контроля и тестирования на коронавирус, а также обеспечить наличие отелей категории SHA+ и других заведений, готовых принимать клиентов в условиях пандемии. Речь идет о подготовительной работе на общественном транспорте, у туристических достопримечательностей, в ресторанах и магазинах.