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Судно с туристами на борту загорелось в море к югу Пхи-Пхи

Дайверское судно Chontara загорелось в море к югу островов Пхи-Пхи в ночь с 24 на 25 марта.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Марта 2018 12:37:49

Фото: Royal Thai Navy Third Area Command
Фото: Royal Thai Navy Third Area Command

Инцидент произошел около 00:30 воскресенья, 25 марта, примерно в 22 км к югу от Пхи-Пхи, сообщил региональный офис Морского департамента. В ведомстве подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал.

В момент происшествия на борту судна Chontara, следовавшего с Липе на Пхи-Пхи находились 36 человек: 29 туристов и семь моряков. Все они благополучно покинули загоревшуюся лодку и были подобраны оказавшимся неподалеку дайв-ботом Scuba Net. Капитан судна Монгкон Нирынат уже дал показания полиции.

«Капитан Монгкон Нирынат рассказал, что пожар начался в моторном отсеке его судна. Он спустил на воду спасательные шлюпки, в которых разместились все туристы, и вызвал на помощь другие суда», – рассказал подполковник Аттапонг Сэнджайвут из туристической полиции Краби.

«В результате происшествия был нанесен лишь имущественный ущерб. Никто не погиб и не пострадал», – подтвердил подполковник.

Причина пожара пока не установлена.

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