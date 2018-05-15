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Судьбу пхукетских макак решат на общественных слушаниях

Администрация Пхукета проведет в июне открытые слушания, на которых официальные лица, зоозащитники и представители общественности обсудят судьбу пхукетских макак.

Новости Пхукета

15 Мая 2018 09:19:57

Фото: Bangkok Post / BalochonMove 
Фото: Bangkok Post / BalochonMove 

О том, что судьбу диких макак будут решать на общественных слушаниях, узнало издание Bangkok Post. Об этом корреспонденту газеты рассказал источник в местной администрации, входящий в состав комиссии, занимающийся вопросом будущего обезьян.

В настоящий момент на острове выделено несколько проблемных зон, где дикие обезьяны обитают слишком близком к человеческому жилью и доставляют людям неудобство, причем численность популяций некотнтролируемо увеличивается, а обезьяны все чаще контактируют с людьми. В частности, речь идет о холме Ранг в Пхукет-Тауне, холме То-Сэ там же (он также известен как Манки-Хилл) и ряде других районов. Один из вариантов решения вопроса – отлов и переселение макак на один из безлюдных островов, подходящих для обитания макак.

Как пояснил источник Bangkok Post, сейчас работа по ограничению роста численности обезьяньей популяции ограничивается стерилизацией. Но если участники общественных слушаний выскажутся в пользу переселения макак, то соответствующий план будет реализован. В прошлом году официальные лица уже провели подготовительную работу и выбрали пять островов, где, по их оценкам, у обезьян будет достаточно пищи и пресной воды. В список попали небольшие острова Нгам, Пайю, Танан, Пэ и Мали.

Источник Bangkok Post отметил, что перед переселением все пойманные обезьяны будут стерилизованы. Таким образом макак лишат возможности к размножению и поддержанию численности своей популяции на новом месте жительства.

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