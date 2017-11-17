Судьбу крокодила Лейпанга решат сегодня

Сегодня, 17 ноября, на Пхукете должны пройти общественные слушания, в ходе которых будет решено, что делать с крокодилом Лейпангом, пойманным у пляжа Банг-Тао в августе.

17 Ноября 2017 09:55:06

Крокодил Лейпанг получил имя по названию того пляжа, где его впервые заметили. Поймали же хищника в одном из озер пхукетского Лагуны. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

О том, что судьба крокодила будет решаться сегодня, сообщил известный на Пхукете защитник природы и декан факультета рыболовства Университета сельского хозяйства (Kasetsart University) Тхон Тхамронгнавасават.

Специалист опубликовал на своей странице в Facebook фотографию полученного им официального приглашения принять участие в общественных слушаниях в Центре развития и изучения прибрежного рыболовства на Пхукете. Приглашение было датировано понедельником, 13 ноября. В нем говорилось, что слушания начнутся в 13:00.

Господин Тхамронгнавасават указал, что не сможет принять участие в слушаниях. Одновременно специалист подчеркнул, что какое бы решение ни было принято, с ним должны согласиться все заинтересованные стороны, включая общественность.

«Следите за новостями», – заявил господин Тхамронгнавасават.

«Я уверен, что Департамент рыболовства найдет оптимальное решение», – добавил он.

Из опубликованного специалистом приглашения следует, что проведенные тесты ДНК принесли неожиданные результаты. Лейпанг оказался помесью двух видов: пресноводного сиамского крокодила (crocodylus siamensis) и морского гребнистого крокодила (crocodylus porosus). Это объясняет, почему ранее специалисты затруднялись однозначно определить его видовую принадлежность, и относили то к морским, то к пресноводным.

Крокодила у побережья Пхукета снял на видео 24 августа один из местных жителей с квадрокоптером. Через несколько дней хищника снова заметили в одной из лагун у Банг-Тао, а 1 сентября поймали при помощи сетей и доставили в Центр изучения и развития прибрежного рыболовства в Паклоке.

Сотрудники центра назвали 200-килограммового крокодила Лейпангом по имени пляжа, рядом с которым его впервые заметили. Хищник оказался самцом в возрасте 5-8 лет. При этом участвовавший в охоте сотрудник пхукетского Департамента рыболовства отмечал, что Лейпанг был «игрив и очень умен» (подробнее читайте здесь).