Суд в Таиланде выдал распоряжение о релокации слона-дебошира

Административный суд провинции Накхон-Сри-Тхаммарат отдал распоряжение о задержании и перемещении в заповедник слона по имени Пхлай Чао Нга, разоряющего плантации и сады в тамбоне Крунг-Чинг и окрестностях. Рассмотрев иск местного жителя к Департаменту нацпарков (DNP), суд обязал ведомство в течение 15 дней разыскать слона, поймать и релоцировать в парк Khlong Saeng Wildlife Sanctuary в провинции Сураттхани, где он никому не будет мешать. В рамках слушаний порядка 25 человек дали показания о том, что материально пострадали в результате набегов слона. Однако физического вреда Пхлай Чао Нга никому не причинил.

Новости Пхукета

24 Июля 2023, 09:39 AM

Май 2022 года. Слон Пхлай Чао Нга и сотрудники DNP, надевающие на него ошейник с GPS-трекером. Фото: Bangkok Post