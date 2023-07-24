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Суд в Таиланде выдал распоряжение о релокации слона-дебошира

Административный суд провинции Накхон-Сри-Тхаммарат отдал распоряжение о задержании и перемещении в заповедник слона по имени Пхлай Чао Нга, разоряющего плантации и сады в тамбоне Крунг-Чинг и окрестностях. Рассмотрев иск местного жителя к Департаменту нацпарков (DNP), суд обязал ведомство в течение 15 дней разыскать слона, поймать и релоцировать в парк Khlong Saeng Wildlife Sanctuary в провинции Сураттхани, где он никому не будет мешать. В рамках слушаний порядка 25 человек дали показания о том, что материально пострадали в результате набегов слона. Однако физического вреда Пхлай Чао Нга никому не причинил.

Новости Пхукета

24 Июля 2023, 09:39 AM
Май 2022 года. Слон Пхлай Чао Нга и сотрудники DNP, надевающие на него ошейник с GPS-трекером. Фото: Bangkok Post

Май 2022 года. Слон Пхлай Чао Нга и сотрудники DNP, надевающие на него ошейник с GPS-трекером. Фото: Bangkok Post

Административный суд, занимающийся исками к государственным ведомствам, вынес свой вердикт 21 июля этого года. Решение было озвучено спустя полтора года после того, как в инстанцию обратился пострадавший от бесчинства слона местный житель Саксит Ойсават из тамбона Крунг-Чинг в Накхон-Сри-Тхаммарате.

Вердикт суда адресован главе DNP, который должен спланировать и осуществить операцию по релокации слона в Сураттхани, после чего отчитаться о результатах, пишет Bangkok Post.

При этом нельзя сказать, что DNP не знает о проблемах, которые создает людям Пхлай Чао Нга. В иске господина Ойсавата говорится, что ведомство «принимало некоторые меры, чтобы слон не выходил из джунглей, но они не сработали». Кроме того, региональный офис DNP в Накхон-Сри-Тхаммарате уже имеет ведомственное предписание о релокации слона, но оно еще не выполнено.

В публикации Bangkok Post отмечается, что Пхлай Чао Нга пока никому не причинил физического вреда. Однако же местные жители не исключают, что это может произойти, если слон продолжит свои набеги на сады, огороды и плантации. Число людей, материально пострадавших от животного, превышает два десятка. Только в рамках рассмотрения иска Саксита Ойсавата против DNP в суд для дачи показаний были вызваны порядка 25 потерпевших фермеров.

Отсчет 15 дней, данных DNP на поимку слона, начался с 22 июля. Его новым домом должен стать заповедник Khlong Saeng Wildlife Sanctuary в Сураттхани. Решением правительства на него была возложена задача по работе с проблемными слонами.

 

 

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