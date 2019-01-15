Суд в Таиланде приговорил Настю Рыбку к условному сроку

В Таиланде завершился судебный процесс над Анастасией Вашукевич, Александром Кирилловым и еще шестерыми фигурантами дела о секс-тренинге в Паттайе.

Новости Пхукета

15 Января 2019, 05:27 PM

Анастасия Вашукевич, архивный кадр. Фото: Thai News Pix / AFP / Krit Promsakla Na Sakolnakorn

Как сообщает РИА Новости, Кириллов (Алекс Лесли), Вашукевич (Настя Рыбка) и другие фигуранты дела признали себя виновными и были приговорены «к условным срокам заключения и фактическому заключению равному уже отбытому сроку». В материале РИА Новости утверждается, что корреспондент агентства передал информацию прямо из зала суда.

В ближайшие время все восемь фигурантов дела должны быть депортированы в Россию и Белоруссию в соответствии с тем, гражданином какой страны является каждый из них.

Напомним, Вашукевич, Кириллов и прочие были арестованы в одном из отелей Паттайи во время проведения секс-тренинга. До ареста Вашукевич и Кириллов позиционировали себя в качестве экспертов в области соблазнения и активно работали в социальных сетях. Вашукевич также выпустила книгу по соответствующей тематике.

Арестованные были обвинены в незаконной трудовой деятельности в Таиланде, а позже – в предоставлении услуг сексуального характера. Обвинения по первой статье были в итоге сняты, а приговор по второй вынесен сегодня. В ожидании суда арестованные провели за решеткой около года.

В тайских СМИ информация о вынесении вердикта по делу Насти Рыбки и Алекса Лесли пока отсутствует.

Напомним, гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич стала известна после выхода книги «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха». На материалах книги и аккаунтов Вашукевич в соцсетях базировалось расследование Фонда борьбы с коррупцией, в котором фигурировали бизнесмен Олег Дерипаска и чиновник Сергей Приходько. После публикации расследования Дерипаска подал в суд иск о публикации без разрешения материалов о его частной жизни и выиграл дело.

При этом Вашукевич утверждала, что уголовное дело против нее в Таиланде политически мотивировано. Девушка заявляла о готовности передать США некую информацию о вмешательстве России в американскую политику в обмен на помощь с разрешением тайского дела. Затем она, впрочем, изменила точку зрения и обвинила в причастности к своему аресту Вашингтон.

