Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Суд разрешил Праюту Чан-Оче оставаться премьером до 2025 года

Конституционный суд Таиланда вынес вердикт по вопросу о продолжительности нахождения Праюта Чан-Очи во главе правительства страны. Суд решил, что премьерский срок генерала должен отсчитываться с момента принятия новой конституции в апреле 2017 года. Таким образом разрешенный конституцией восьмилетний срок еще не истек.

Новости Пхукета

30 Сентября 2022, 08:02 PM
Прают Чан-Оча во время визита на Пхукет в 2021 года. Фото: PR Phuket

Прают Чан-Оча во время визита на Пхукет в 2021 года. Фото: PR Phuket

Конституционный озвучил свой вердикт 30 сентября. Вынесенне решение было в пользу Праюта Чан-Очи, дальнейшее нахождение которого во главе правительства было признано не противоречащим основному закону, пишет Bangkok Post

Поводом для разбирательства в Конституционном суде стала петиция оппозиционных депутатов, поданная в середине августа 2022 года. Оппозиционеры указали на то, что генерал Прают возглавил правительство 24 августа 2014 года на основании временной конституции, принятой после военного переворота, произошедшего 22 мая этого же года. Соответственно, по мнению подписантов петиции, 24 августа 2022 года у генерала Чан-Очи должны были истечь отведенные законом максимальные восемь лет премьерства.

В свою очередь, сторонники действующего главы правительства заявили, что срок должен отсчитываться от 9 июня 2019 года, когда Прают Чан-Оча вступил в должность премьера по итогам всеобщих выборов, прошедших на основании новой конституции, принятой в 2017 году. Согласно этой точке зрения, максимальный срок должен истечь только в июне 2027 года.

На время разбирательства генерал Прают был отстранен от исполнения обязанностей премьер-министра (их принял на себя вице-премьер Правит Вонгсувон), но остался министром обороны и членом кабмина.

30 сентября Конституционный суд вынес свой вердикт, причем он не совпал ни с одной из изложенных выше точек зрения. Судьи решили, что срок нахождения генерала Чан-Очи в должности премьера должен отсчитываться с момента принятия самой новой конституции 6 апреля 2017 года. Таким образом глава правительства может продолжать оставаться на этом посту до 2025 года.

 

 

Have a news tip-off? Click here

На Лайане снесли здания, признанные судом незаконными
Два новых случая оспы обезьян выявлены на Пхукете
Храм Bang Neow Shrine провел уличное шествие в Пхукет-Тауне
На Пхукете насчитали более 6 тыс. такси
Минздрав Пхукета призвал продолжать носить маски
Эпоха COVID-19 заканчивается в Таиланде
Аэропорт объяснил недопуск сторонних такси безопасностью
Один человек погиб в результате тайфуна Нору в Таиланде
Вегетарианские процессии прошли на Пхукете под дождем
Студент-оружейник арестован в Чианг-Мае
Туристов насильно высадили из такси, заказанного через приложение в аэропорт
Четыре человека допрошены по делу о нападении на туриста в Патонге
Вегетарианский парад прошел на Пхукете, несмотря на непогоду
Пхукетские синоптики выпустили метеорологическое предупреждение
Американец госпитализирован после инцидента на Бангла-Роуд

 

Thai Residential
QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET

 