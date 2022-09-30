Суд разрешил Праюту Чан-Оче оставаться премьером до 2025 года

Конституционный озвучил свой вердикт 30 сентября. Вынесенне решение было в пользу Праюта Чан-Очи, дальнейшее нахождение которого во главе правительства было признано не противоречащим основному закону, пишет Bangkok Post.
Поводом для разбирательства в Конституционном суде стала петиция оппозиционных депутатов, поданная в середине августа 2022 года. Оппозиционеры указали на то, что генерал Прают возглавил правительство 24 августа 2014 года на основании временной конституции, принятой после военного переворота, произошедшего 22 мая этого же года. Соответственно, по мнению подписантов петиции, 24 августа 2022 года у генерала Чан-Очи должны были истечь отведенные законом максимальные восемь лет премьерства.
В свою очередь, сторонники действующего главы правительства заявили, что срок должен отсчитываться от 9 июня 2019 года, когда Прают Чан-Оча вступил в должность премьера по итогам всеобщих выборов, прошедших на основании новой конституции, принятой в 2017 году. Согласно этой точке зрения, максимальный срок должен истечь только в июне 2027 года.
На время разбирательства генерал Прают был отстранен от исполнения обязанностей премьер-министра (их принял на себя вице-премьер Правит Вонгсувон), но остался министром обороны и членом кабмина.
30 сентября Конституционный суд вынес свой вердикт, причем он не совпал ни с одной из изложенных выше точек зрения. Судьи решили, что срок нахождения генерала Чан-Очи в должности премьера должен отсчитываться с момента принятия самой новой конституции 6 апреля 2017 года. Таким образом глава правительства может продолжать оставаться на этом посту до 2025 года.