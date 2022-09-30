Суд разрешил Праюту Чан-Оче оставаться премьером до 2025 года

Конституционный суд Таиланда вынес вердикт по вопросу о продолжительности нахождения Праюта Чан-Очи во главе правительства страны. Суд решил, что премьерский срок генерала должен отсчитываться с момента принятия новой конституции в апреле 2017 года. Таким образом разрешенный конституцией восьмилетний срок еще не истек.

Новости Пхукета

30 Сентября 2022, 08:02 PM

Прают Чан-Оча во время визита на Пхукет в 2021 года. Фото: PR Phuket