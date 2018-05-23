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Суд принял иск владельцев Ford в Таиланде против компании

Гражданский суд Таиланда принял групповой иск против компании Ford Sales and Services (Thailand), поданный владельцами машин, недовольными качеством продукции. Вердикт должен быть оглашен через четыре месяца.

Новости Пхукета

23 Мая 2018 17:09:30

Фото: Bangkok Post
Фото: Bangkok Post

Как пишет газета Bangkok Post, группа из 308 человек требуют от Ford суммарную компенсацию в размере 24 млн бат. Поводом для иска стала некачественная, с точки зрения покупателей, трансмиссия у моделей Ford Fiesta, Ford Focus и Ford EcoSport.

Изначальное заявление подали 10 владельцев, представлявших интересы 421 покупателя. В результате досудебного урегулирования 113 из них отказались от претензий, но 308 мнения не изменили. Таким образом речь идет о компенсации в размере 78 тыс. бат в среднем на человека.

При этом если изначально претензии предъявлялись четырем компаниям – Ford Motor Company (Thailand) Co Ltd, Ford Operations (Thailand) Co Ltd and Ford Services (Thailand) Co Ltd, Ford Sales and Services (Thailand) Co Ltd, – то в принятом судом заявлении ответчиком осталась только последняя.

Суд должен выслушать позицию истцов 1 августа, а компании-ответчика – 30-31 августа. Вынесение вердикта запланировано на 28 сентября.

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