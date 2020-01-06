Студентка погибла в драке на новогодней ярмарке на мосту Сарасин

Полиция задержала одного из трех фигурантов дела о драке на новогодней ярмарке, в которой погибла 20-летняя уроженка Прачуап-Кхири-Кхана. Еще двое подозреваемых в причастности к смерти девушки находятся в розыске, но в полиции Таланга говорят, что их имена уже известны.

Иккапоп Тхонгтуб

В настоящий момент госпитализированным остается только Тханапон Джанджит, получивший удар бутылкой по голове и глубокий ножевой порез на груди. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Драка, в результате которой погибла 20-летняя девушка и трое молодых людей получили травмы, произошла в последний день новогодней ярмарки Countdown Saphan Sarasin, проходившей на мосту Сарасин с 26 декабря по 4 января.

Как рассказал капитан Крайсорн Бунпрасоп из полиции Таланга, сообщение об инциденте поступило в полицейский участок около 3:00 воскресенья, 5 января. Об происшествии полицию проинформировали сотрудники больницы Thalang Hospital, куда доставили тело погибшей Ноппамат Нгенйянгтхонг. По словам медиков, причиной смерти стала колотая ножевая рана в области груди, девушка скончалась в автомобиле скорой помощи по пути в больницу.

Также после драки в Thalang Hospital также были доставлены 23-летние братья-близнецы Тханапон Джанджит и Тханапхонг Джанджит, некто Патипат Дикхран и Ангун (полное имя не указано). В настоящий момент госпитализированным остается только Тханапон Джанджит, получивший удар бутылкой по голове и глубокий ножевой порез на груди. Остальных пострадавших после оказания первой помощи отпустили из больницы.

В полицейском отчете о происшествии приводятся слова 23-летней Раттанаваны Кхунтхонг, которая, по ее словам, со школы состояла в романтических отношениях с погибшей 20-летней Ноппамат Нгенйянгтхонг.

Раттанавана Кхунтхонг сообщила полиции, что вместе с друзьями и своей девушкой пришла на ярмарку ради концерта, в ходе которого трое присутствовавших там же (и знакомых ей) молодых мужчин начали проявлять нежелательные знаки внимания в адрес Ноппамат Нгенйянгтхонг.

После окончания концерта те же молодые люди напали на другого члена их компании, отошедшего от друзей справить малую нужду. На помощь товарищу сперва бросился Тханапон Джанджит, а затем и другие члены группы, включая Ноппамат Нгенйянгтхонг.

Как минимум один из нападавших имел при себе нож, которым в ходе драки и нанес смертельное ранение Ноппамат Нгенйянгтхонг, после того как та ударила его стулом. Другой нападавший подобрал тесак с прилавка уличного торговца и несколько раз ударил им Тханапона Джанджита, но тот затем отобрал оружие у противника. В самом начале драки о голову студента была разбита пивная бутылка, но это не помешало ему продолжить участие в потасовке.

Один из трех нападавших – 23-летний Керккиат Сонгсэнг из провинции Пханг-Нга – после драки явился в полицию. Двое других пока не задержаны.